«مونديال جولف السيدات» ينطلق في أبوظبي بـ«منافسة مفتوحة»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم، في نادي أبوظبي للجولف النسخة الـ 30 من بطولة العالم لفرق الهواة للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو»، والتي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة 36 فريقاً من حول العالم، منهم الفريق الإماراتي الذي يدشن أول مشاركة تاريخياً له في هذا الحدث الذي يمتد حتى يوم السبت المقبل.

ويستضيف اتحاد الجولف بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بطولة العالم العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو»، وذلك بعد النجاح في تنظيم بطولة العالم للرجال «كأس أيزنهاور» الأسبوع الماضي التي توج المنتخب الأمريكي باللقب للمرة الـ 16 في تاريخه.

وسعى الفريق السويدي حامل اللقب إلى أن يصبح أول فريق يفوز باللقب مرتين متتاليتين، منذ أن حققت كوريا الجنوبية ذلك في عامي 2010 و2012.

يتواجد في صفوف الفريق السويدي إنجريد ليندبلاد المصنفة الأولى عالمياً على صعيد اللاعبات الهواة، وميا أورتنجرين المصنف الـ 10 عالمياً، وهما اللتان قادتا فريق بلادهما لتحقيق الميدالية الذهبية العام الماضي في النسخة التي أقيمت في فرنسا.

سيواجه الفريق السويدي منافسة قوية من عدة فرق عالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة، الفريق الذي يحاول الجميع بالفوز بكأس أيزنهاور مع كأس إسبيريتو معاً في نفس العام للمرة الثامنة، علماً أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي حققت هذا الإنجاز وكانت آخر مرة فعلت ذلك في عام 1984.

سيمثل المنتخب الأميركي ميجان شوفيل وراشيل كوهن، وآنا ديفيس، اللواتي فزن بلقب بطولة أوجوستا الوطنية للسيدات الهواة 2022، وتنافسن في سبع أحداث في الجولة الأوروبية للسيدات العام الماضي، بما في ذلك ثلاث بطولات كبرى، ونجحهن في التأهل إلى الجولات النهائية فيها خمس مرات.

الفريق الإسباني هو الوحيد الذي يمتلك لاعبتين في المراكز الخمسة الأولى للتصنيف العالمي للاعبات الهواة، مع كايتانا فرنانديز جارسيا-بوجيو والمتوجة بلقب بطولة الهواة الأوروبية للسيدات جوليا لوبيز راميريز، بينما تقود كيارا هوردو الفريق الألماني، وهي الفائزة بلقب بطولة الهواة السيدات في نادي برنس للجولف 2023.

وتشارك الإمارات في البطولة للمرة الأولى، ويتصدر الفريق جيمي كاميرو الفائزة بلقب بطلة الشرق الأوسط لجولة فالدو للواعدين، وهي التي توصف انطلاقتها بالصاروخية، نظراً لما حققته في ظرف مسيرة قصيرة، حيث خطت اللاعبة البالغة من العمر 17 عاماً اللعبة بخطوات واسعة منذ أن انضمت للعب في الأندية في سن السابعة مع سجل شرف مثير للإعجاب يتضمن عدداً من ألقاب التصنيف العالمي للجولف للهواة، وتوجت بطلة «وسام الاستحقاق» من اتحاد الجولف لعام 2022، وتنضم إليها لارا الشايب وانتصار ريتش، بطلة كأس التحدي الأفريقي لعام 2022، والتي شاركت سابقاً في فعاليات الجولة الأوروبية للسيدات.

وقالت لارا الشايب عن شعورها بتصويب الضربة الأولى للبطولة: «أشعر بالتوتر، لكني أشعر بحالة جيدة أيضاً، أنا متحمسة حقاً لأنني أعرف الملعب جيداً، وستكون المنافسات قوية، لكنني أشعر بأنني مستعدة لهذا الحدث، والأمر مثير حقاً كونها أكبر بطولة في العالم للهواة. يجب أن أقول أن لدي ميزة اللعب هنا حيث اعتدت خوض المنافسات دائماً، ومع ذلك، جميع اللاعبات المشاركات رائعات وسيقدمون أروع مستويات الجولف».