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الرياضة

173 لاعباً في الجولة الأولى لدوري «القوس والسهم»

173 لاعباً في الجولة الأولى لدوري «القوس والسهم»
24 أكتوبر 2023 20:00

 
دبي (الاتحاد)


اختتمت المرحلة الأولى من دوري القوس والسهم، في نادي المدام، بمشاركة 173 لاعباً ولاعبة يمثلون 13 نادياً وأكاديمية.
حضر البطولة، وتوّج الفائزين، الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعادل الحمادي رئيس لجنة المنتخبات، ومحمد الفلاحي المدير التنفيذي.
وأحرز نادي دبي لأصحاب الهمم ذهبية القوس المركب لذوي الهمم، وحصد نادي المدام، المراكز الثلاثة الأولى في القوس المحدب لفئة الأشبال «ذكور»، وذهبية القوس المحدب براعم «ذكور»، ونادي الفجيرة للفنون القتالية ذهبية فئة الأشبال «إناث»، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة ذهبية القوس المحدب براعم «إناث»، و«دي آرشرز» ذهبية القوس المركب «أشبال».

 

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وحصد الحمرية ذهبية القوس المركب لفئة البراعم «ذكور»، وذهبية القوس المحدب «سيدات»، ونادي المدام ذهبية القوس المحدب «رجال»، وذهبية القوس المحدب «شباب»، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة ذهبية القوس المحدب «شابات»، ونادي الشارقة ذهبية القوس المحدب «ناشئين»، ونادي الفجيرة للفنون القتالية ذهبية القوس المحدب «ناشئات».
وحققت أكاديمية مشرف ذهبية القوس المركب «رجال»، و«دي آرشرز» ذهبية القوس المركب «سيدات»، وتوّج نادي البطائح بذهبيتي القوس المركب «شباب»، و«ناشئين»، ونادي أبوظبي بذهبية القوس المركب «ناشئات»، ونادي المدام بذهبية القوس المحدب «أشبال».
وأكد الدكتور سعيد الكعبي أن المستويات المتطورة للمشاركين في المرحلة الأولى للدوري، تعزز التطور الكبير الذي تشهده اللعبة، بما يمثل مرتكزاً مهماً ضمن استراتيجية الاتحاد المتكاملة لدعم المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر.
وقال إن الدوري يمثل إضافة مهمة في دعم جاهزية اللاعبين واللاعبات لتمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة، خاصة أن المنتخب أمام مشاركة مهمة في «آسيوية تايلاند»، والتي تعد إحدى المحطات المؤهلة إلى «أولمبياد باريس 2024».

الإمارات
اتحاد القوس والسهم
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