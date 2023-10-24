تأجيل مباراتين في «دوري أفريقيا»



القاهرة (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، تأجيل مباراتي الترجي التونسي مع مازيمبي الكونغولي الديموقراطي، والوداد البيضاوي المغربي مع إنييمبا النيجيري، ضمن إياب ربع نهائي دوري إفريقيا إلى «الخميس».

ولم يكشف الاتحاد الافريقي عن سبب تأجيل المباراتين اللتين كانتا مقررتين «الأربعاء» في تونس العاصمة والدار البيضاء.

وكان مازيمبي حسم مباراة الذهاب أمام الترجي 1-0 في دار السلام، فيما عاد الوداد البيضاوي بفوز ثمين بالنتيجة ذاتها من مدينة أويو النيجيرية.

ويلتقي الأهلي المصري مع ضيفه سيمبا التنزاني في القاهرة، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي مع بيترو أتلتيكو دي لواندا الأنغولي في بريتوريا مساء «اليوم» في أولى مباريات إياب ربع النهائي.

وكان الأهلي انتزع التعادل من سيمبا 2-2، في افتتاح المسابقة القارية الجديدة للأندية، فيما تغلب صن داونز على مضيفه بيترو أتلتيكو 2-0 في لواندا.

ويلتقي الفائز من المواجهتين الأخيرتين في نصف النهائي، على أن تجمع مواجهة الدور نصف النهائي الثانية بين المتأهل عن مباراة الترجي ومازيمبي، والمتأهل من مباراة الوداد وإنييمبا.

ويقام الدور نصف النهائي في 29 أكتوبر الحالي ذهاباً والأوّل من نوفمبر المقبل إياباً، والدور النهائي في 5 و11 منه.