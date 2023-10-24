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الرياضة

«شجار شوارع» بين جماهير جالطة سراي والبايرن!

«شجار شوارع» بين جماهير جالطة سراي والبايرن!
24 أكتوبر 2023 17:19

 
إسطنبول (د ب أ) 

نشبت مشاجرة في الشوارع بين جماهير جالطة سراي التركي، وجماهير الفريق الزائر بايرن ميونيخ الألماني، وذلك قبل لقاء الفريقين، اليوم «الثلاثاء»، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وحسبما ذكرت قناة «إن تي في» التركية الخاصة، فإن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا، أربعة منهم ألمان، وذلك بعد الشجار الذي نشب مساء أمس الاثنين في منطقة بيوغلو. ونشرت وكالة أنباء «ديميرورين» الخاصة لقطات تظهر تبادل الطرفين إلقاء الكراسي والزجاجات على بعضهم بعضاً، قبل تدخل الشرطة في شارع الاستقلال التجاري الشهير. ولم يتضح بعد سبب نشوب تلك المشاجرة. 

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وكان البايرن قد حقق الفوز في أول مباراتين في المجموعة الأولى، على حساب كل من مانشستر يونايتد الإنجليزي وكوبنهاجن الدنماركي، فيما يحتل جالطة سراي المركز الثاني خلفه في المجموعة بفارق نقطتين.

دوري أبطال أوروبا
جالطة سراي
بايرن ميونيخ
مانشستر يونايتد
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