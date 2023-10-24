الإمارات تحصد 3 ميداليات في «البارالمبية الآسيوية»

هانجتشو (الاتحاد)

افتتحت بعثة الإمارات حصاد الميداليات، بحصول لاعبي منتخبي ألعاب القوى والرماية، على أول 3 ميداليات «ذهبية وفضيتين» في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية المقامة حالياً في هانجتشو.

حصد البطل محمد القايد الميدالية الذهبية الأولى للإمارات، بفوزه بنهائي سباق 800 متر لفئة «T34»، في مضمار هوانج لونج، بعدما قطع السباق في 1:38.10 دقيقة، وتبعه الصينيان وينهاو جونج «1:39.22 دقيقة»، ويانج وانج «1:40.36دقيقة».

ويعد القايد بطل العالم في السباق، حيث سبق وأن انتزع المركز الأول في بطولة العالم «دبي 2019»، ودورة الألعاب البارالمبية «ريو دي جانيرو 2016»، ودورة الألعاب البارالمبية الآسيوية «جاكرتا 2018»، وسبق أن ضمن تأهله إلى دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

وانتزعت ذكره الكعبي، لاعبة منتخب ألعاب القوى، الميدالية الفضية في رمي الصولجان لفئة «F32» للسيدات، برصيد 857 نقطة في المركز الثاني، فيما جاءت الإيرانية براستو حبيبي في المركز الأول «934 نقطة»، وحلت الهندية إيكتا بهايان ثالثاً «832 نقطة».

وأضاف سيف الظاهري لاعب منتخب الرماية، الميدالية الفضية الثانية في البندقية 50 متراً، وضعية الرقود، لفئة «SH2»، بعدما حقق 249.8 نقطة، وحل في المركز الثاني، بينما فاز بالذهبية التايلاندي أنوسن شايشمنان «251.7 نقطة»، وحل الكوري الجنوبي شيولجاي لي ثالثاً «228.7 نقطة».

وعبر محمد القايد عن سعادته، بالفوز بأول ميدالية ذهبية للإمارات في هانجتشو، مهدياً إياها إلى قيادة وشعب الإمارات.

وقال: «في المحافل الكبرى، لا نمثل أنفسنا، ولكن نمثل الإمارات، وبالتالي طموحنا لابد أن يتناسب مع قدر ومكانة دولتنا، ورغم الصعوبات والتحديات، وبعد خوض معسكر إعداد خارجي لمدة شهر ونصف الشهر في تايلاند، ومنه توجهت مباشرة إلى الصين، كان من الصعب علي التراجع وعدم المشاركة في السباق، وكان التوفيق حليفي».

وأكد القايد أن الميدالية ستكون حافزاً قوياً له للتحضير لأولمبياد «باريس 2024» من أجل مواصلة تحقيق الإنجازات.

وأكد سيف الظاهري أن أولى ميدالياته في الدورة تمثل دافعاً قوياً له في مستهل مسيرة إنجازاته برياضة الرماية، وقال: «أهدي الميدالية إلى القيادة الرشيدة على دعمهم واهتمامهم برياضة أصحاب الهمم، ونعدهم بتقديم الأفضل».

وأضاف: «الميدالية تحققت في ثالث مشاركة دولية لي، بعد بطولتي هانوفر وليما، واعتبرها «فاتحة خير» لي فيما هو قادم، ودافعاً لباقي زملائي في المنتخب خلال منافسات الدورة الحالية.

واعتبرت ذكره الكعبي لاعبة منتخب ألعاب القوى، الميدالية هي الأغلى في مسيرتها، خاصة أنها تحققت في وسط منافسات قوية خلال الدورة.

واعتبر محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، رئيس البعثة، أن الروح القوية، ورغبة اللاعبين في رفع علم الدولة، كانتا دافعاً وراء حصد الميداليات الثلاث.

وقال: «نهدي الإنجازات إلى قيادتنا الرشيدة وأصحاب السمو الشيوخ، على ما قدموه لرياضة أصحاب الهمم في الإمارات، وهو ما يجعلنا في مصاف الدول العالمية المهتمة برياضة أصحاب الهمم».

وأضاف: «ذهبية القايد جسدت الكثير من الجهد والتضحيات التي قدمها اللاعب طوال الفترة الماضية، من أجل رفع اسم الإمارات في المحافل الدولية، وهو ما يستوجب علينا توجيه الشكر له، ونفس الأمر لسيف الظاهري وذكره الكعبي، بعدما بذلا قصارى جهدهما لتحقيق هذا الإنجاز».

وفي باقي نتائج ألعاب القوى، حقق عمير يونس المركز الخامس في رمي القرص فئة «F55»، وفي القوس والسهم، خسر محمد الشحي في تصفيات الإقصائية لدور الـ16 من الياباني بمجموع نقاط 139-128، وفي الريشة الطائرة، خسر الزوجي محمد الزرعوني وجمال البدواوي من الزوجي التايلاندي دومنيرن جونثونج وجاكارين هومهول 2-0 في فئتي «W1وW2».



ظهور الجودو

تواصل اليوم منتخبات ألعاب القوى والرماية والريشة الطائرة منافساتها، في حين يدشن منتخب الجودو ظهوره الأول.

في ألعاب القوى يخوض «الثنائي» نورة الكتبي وذكره الكعبي منافسات دفع الجلة للسيدات فئة «F32»، وتنافس سهام الرشيدي في رمي القرص للسيدات فئة «F56»، في حين يخوض بدر الحوسني تصفيات 800 متر للرجال فئة «T54».

وفي الرماية، يشارك 6 لاعبين ولاعبات في مسابقتين، حيث يخوض عبيد الظنحاني وسيف النعيمي وعبدالله سيف العرياني منافسات بندقية الهواء 10 أمتار، وضعية الرقود لفئة «SH1»، في حين تشارك منى حسن وعائشة الشامسي وعائشة المهيري في بندقية الهواء 10 أمتار وقوفاً لفئة «SH2».

وتدشن مريم الظنحاني، لاعبة منتخب الجودو، أولى منافساتها في الدورة بخوض منافسات وزن فوق 70 كيلوجراماً فئة «T1» للسيدات.



عضوية «التنفيذي»

فاز دكتور عبدالرزاق بني رشيد رئيس اتحاد غرب آسيا البارالمبي، بعضوية المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية الآسيوية، ممثلاً عن منطقة غرب آسيا للدورة 2023 - 2027، في الانتخابات التي جرت أمس.