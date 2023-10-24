نارمند يهدي الإمارات «برونزية» في «أبوظبي جراند سلام» للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

تُوج نارمند بيان لاعب منتخبنا بالميدالية البرونزية، في وزن تحت 66 كجم، بانسحاب بطل أذربيجان جوسمان باييف، في ختام الجولة الافتتاحية، لببطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى للجودو التي تتواصل إثارتها، اليوم، ضمن بطولات أبوظبي العالمية الثلاث التي ينظمها اتحاد الجودو، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وإشراف الاتحاد الدولي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ومساهمة العديد من الجهات، والتي تتضمن بطولتي العالم للكاتا والمحاربين القدامى.

وشهد مراسم الافتتاح بصالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية، معالي جبر محمد غانم السويدي وزير الدولة، بحضور محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وماريوس فايز رئيس الاتحاد الدولي للجودو، وعبيد العنزي نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي، وعدد من ضيوف البطولة من اللجنة الأولمبية الدولية، وعدد من رجال السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة، ورؤساء الاتحادات الشقيقة والصديقة، ورؤساء الوفود وممثلي الشركات والجهات المساهمة، وناصر التميمي أمين السر العام، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، مدير البطولة، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، ومحمد جاسم وعيسى بن هويدن من اتحاد الجودو.

وتستأنف صباح اليوم منافسات الجولة الثانية للبطولة لوزن خفيف المتوسط، والتي تشهد مشاركة منتخبنا في 3 مباريات قوية، حيث يلتقي عبد الكريم علي مع حسن الدكالي بطل المغرب وأفريقيا، الحائز ألقاباً عربية وأفريقية عدة، وذلك في منافسات وزن تحت 73 كجم، ويشارك في تصفيات الوزن 47 لاعباً، من أبرز المصنفين. ويخوض الدولي الصاعد سعيد النقبي الفائز بذهبية بطولة تايلاند الدولية تحت 73 كجم في سبتمبر الماضي، والذي سبق له المشاركة في بطولتي أبوظبي وتبليسي الجورجية عام 2022، مباراة بطل البرتغال جوميز ثيلمو الحائز على عدد من الميداليات في جائزة زغرب الكبرى 2023، وجائزة النمسا الكبرى 2023، وجائزة البرتغال الكبرى 2022، والفائز منهما يقابل بطل فرنسا أهيبو هانز جوريس.

ووضعت القرعة اللاعب الشاب خليفة الحوسني مع بطل إيطاليا إسبوزيتو أنطونيو في تصفيات دور الـ 16 لوزن تحت 81 كجم، ويشارك في الوزن 44 لاعباً.

وفي ختام البطولة الجميع على موعد مع منافسات الوزن الثقيل، حيث يلتقي أرام جريجوري في وزن تحت 90 كجم، مع الروماني كريت أليكس، فيما يلعب ظفار كوسوفو مع الأميركي أسميث لي في وزن تحت 100 كجم، وستكون ختام مشاركتنا في البطولة بمنافسات وزن فوق 100 كجم، حيث يقابل معروف عمر مع بطل آيسلاندا كارل ستيفن.

وشهدت الجولة الافتتاحية لوزن الخفيف، فوز لاعبنا نارمند بيان «المصنف 26» على المصري محمد عبد الموجود، في تصفيات الدور التمهيدي لوزن تحت 66 كجم، بعد مباراة تفوق فيها «التكتيك الفني» للاعبنا على القوة البدنية التي تمتع بها عبد الموجود، ليتأهل نارمند بيان لملاقاة دجيبوف عبيد «طاجيكستان» في الدور الثاني، وواصل تفوقه وتألقه بالفوز على دجيبوف عبيد بـ «الاسكور الذهبي»، والفوز على بطل أذربيجان حسينوف كرامات في دور الثمانية، إلا أنه خسر أمام بطل أوزبكستان تيلو فوف فخرالدين المصنف الـ 16، بعد أن نال منه الإرهاق، لضغط مباريات الوزن، وينضم إلى قائمة «ملحق» الميداليات البرونزية، ليحقق الفوز على بطل أذربيجان جوسمان باييف بسبب الإصابة.



أداء قوي للنقبي

في بقية تصفيات وزن الخفيف، لعبت الخبرة في فوز بطل أوزبكستان بختريوف، على لاعبنا الصاعد زايد النقبي «19 سنة»، إلا أنه النقبي أظهر مهارة ورغبة وحماساً، مما يسهم في تطور مستواه.

وخسرت لاعبتنا باتسو ألتان من بطلة أذربيجان فيزدان، في وزن تحت 57 كجم بنتيجة 1- صفر، كما خسر اللاعب خالد خميس «18 عاماً» من بطل إسبانيا جارسيا «26 عاماً» في وزن تحت 60 كجم، وأظهر خميس شجاعة في مواجهة منافس قوي.

وخسرت لاعبتنا بشيرات خرودي من الهولندية نعومي فان جريف المرشحة لذهبية الوزن.



تتويج الفائزين

في ختام مباريات الجولة الافتتاحية، قام معالي جبر محمد غانم السويدي وزير الدولة، يرافقه محمد بن ثعلوب الدرعي، ورئيس الاتحاد الدولي، وعدد من ضيوف البطولة بتتويج الفائزين في اليوم الأول.