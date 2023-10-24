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الرياضة

«الزعيم» يعبر الفيحاء بـ«رباعية» في «الآسيوية»

«الزعيم» يعبر الفيحاء بـ«رباعية» في «الآسيوية»
24 أكتوبر 2023 22:44

معتز الشامي (العين)
حقق العين فوزاً كبيراً أمام ضيفه الفيحاء السعودي بـ«رباعية» مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، على استاد هزاع بن زايد، ضمن «الجولة الثالثة» من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ليبتعد «الزعيم» بصدارة المجموعة الأولى بـ9 نقاط، ويقترب من حسم بطاقة التأهل المباشر إلى دور الـ16 للبطولة.
سجل للعين كوامي أتون في الدقيقة 36، وأليخاندرو كاكو «هدفين» في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، والدقيقة 67، وسفيان رحيمي في الدقيقة 90، بينما أحرز هدف الفيحاء نواف الحارثي في الدقيقة 84، ووسع «البنفسج» الفرق مع منافسيه إلى 6 نقاط كاملة، حيث يملك باختاكور والفيحاء وأهال ثلاث نقاط.
وأحكم العين سيطرته على مجريات اللقاء، بينما غابت المحاولات الخطرة على مرمى خالد عيسى، باستثناء تسديدة قوية تصدى لها حارس العين في الدقيقة 30، ما يعني أن الفيحاء لم تكن له «أنياب» هجومية، مقابل أداء جاد ومتوازن من لاعبي «الزعيم» عبر الشوطين، وشهد «النصف الأول» صناعة عدة فرص للتسجيل لسفيان رحيمي ولابا، قبل أن يسجل كوامي الهدف الأول من عرضية كاكو، ليودعها برأسه داخل الشباك في الدقيقة 36، ومع الوقت بدل الضائع، ارتدت كرة من دفاع الفيحاء، لتجد كاكو الذي توغل داخل المنطقة، وسددها أرضية زاحفة، مسجلاً الهدف الثاني لـ«الزعيم».
وفي الشوط الثاني لعب العين على ضمان حسم النتيجة، والخروج بـ«العلامة الكاملة» للمباراة الثالثة على التوالي، ويقود إيريك هجمة من الجبهة اليسرى، تنتهي بعرضية داخل المنطقة تابعها كاكو القادم من الخلف، مسجلاً الهدف الثالث في الدقيقة 67، وأحرز نواف الحارثي هدف الفيحاء الوحيد في الدقيقة 84، مستغلاً خطأ خالد عيسى، وفي الدقيقة 90، انطلق سفيان رحيمي من الجبهة اليسرى إلى داخل المنطقة، ليسدد في شباك الفيحاء، ليكمل «الرباعية» العيناوية.

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