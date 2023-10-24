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الرياضة

«أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو».. بنات الإمارات يرفعن سقف التوقعات

«أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو».. بنات الإمارات يرفعن سقف التوقعات
25 أكتوبر 2023 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

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تستعد صالة «مبادلة أرينا»، بمدينة زايد الرياضية، في العاصمة أبوظبي، لاستقبال «النسخة 15»، من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة،  من 1 إلى 10 نوفمبر المقبل، بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة، من 123 دولة حول العالم.
ومع بدء العد التنازلي لانطلاق المنافسات، دخلت مجموعة من بطلات الإمارات مرحلة متقدمة من الاستعدادات والتحضيرات المكثفة، للمشاركة في أضخم وأهم بطولة على أجندة الجو جيتسو العالمية.
وتتمتع بنت الإمارات بمستويات عالية من الثقة، والقدرات والمواهب المتميزة، وهي مواصفات قادتها إلى حصد سلسلة من الإنجازات الكبرى، في البطولات المحلية والقارية، وتمكنت بفضل ذلك من الارتقاء في التصنيف الخاص برابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «AJP»، والذي يعتبر الأهم في تقييم الأداء السنوي للاعبين المحترفين.
وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «شهد العقد الأخير إقبالاً لافتاً من الفتيات الإماراتيات على المشاركة الفاعلة في الجو جيتسو، ونجح عدد كبير منهن في حصد إنجازات كبرى في المحافل المحلية والقارية والعالمية».
وأضاف: «أثبتت بنت الإمارات قدرتها على التفوق في المحافل الرياضية المختلفة، عندما يتوفر لها الدعم والفرصة، ونجحت في ترجمة هذا الدعم إلى إنجازات، من خلال اعتلاء منصات التتويج في أهم البطولات العالمية، ونعوّل على بنات الإمارات كثيراً في النسخة القادمة من البطولة، ونتوقع منهن الأداء الذي يتناسب مع مراكزهن ضمن التصنيف المعتمد لدى رابطة أبوظبي (AJP)، في ظل تبوء بطلات الإمارات من حملة الحزام البنفسجي مراكز متقدمة في التصنيف».
وقال: «يحرص الاتحاد على توفير كل المقومات التي تضمن لأبناء وبنات الوطن تقديم الأداء المشرّف الذي يليق بهم وبوطنهم، ونحن على يقين بأن البطولة التي تُعد الأضخم على الساحة العالمية، كفيلة باستنهاض الهمم، والتحفيز على مضاعفة الجهود لتحقيق الانتصارات».
وقالت ميثاء شريم، إحدى أبرز المنافسات في فئة الحزام البنفسجي للمحترفات، والتي تحتل المركز الثاني في التصنيف السنوي الدولي، ضمن فئتها برصيد 8600 نقطة: «حققت الفوز في ثمانٍ من بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو هذا الموسم، ومصممة على حصد المزيد من الإنجازات في المرحلة القادمة، حيث تمنحني البطولة فرصة لاختبار قدراتي وتدعيم مسيرتي، وأنا على أتم الاستعداد لتسجيل اسمي في تاريخ هذه الرياضة».
من جهتها، قالت أسماء الحوسني، صاحبة الـ 5500 نقطة وثمانية انتصارات: «وضعت هدفاً طموحاً وواضحاً أمامي، وهو الفوز في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، واعتلاء منصة التتويج والفوز بالذهب، ودافعي هنا ليس  النجاح الشخصي فحسب، بل توصيل رسالة إلى العالم كله، مفادها أن بنت الإمارات هي الرقم الصعب في هذه الرياضة».

أبوظبي
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
الإمارات
بطولة أبوظبي العالمية للجو جيتسو
بطولة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو
الجو جيتسو
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