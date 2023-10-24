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الرياضة

حاكم الفجيرة يرعى السوبر المصري لليد

حاكم الفجيرة يرعى السوبر المصري لليد
25 أكتوبر 2023 01:21

رضا سليم (دبي) 

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برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، ينظم اتحاد اليد كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، يوم 9 ديسمبر المقبل، بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الثاني والخمسين.
ورفع نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لرعايتهما لكرة اليد الإماراتية، خلال الفترة الماضية. 
وأوضح عاشور أن فكرة استضافة الإمارات لكأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، تم استلهامها من الخطة الاستراتيجية لمجلس إدارة الاتحاد، خلال الدورة الانتخابية 2020-2024، ومن أبرز معالمها فتح آفاق جديد أمام كرة اليد الإماراتية، والمساهمة الفعالة في أنشطة اللعبة إقليمياً وقارياً ودولياً للمساعدة في تطوير والنهوض باللعبة محلياً.
من ناحية أخرى، حددت لجنة المسابقات بالاتحاد، صالة البطائح لاستضافة المباراة النهائية لكأس الإمارات بين الشارقة ومليحة يوم السبت المقبل.

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