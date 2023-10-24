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الرياضة

«أسبوع التحدي» يعزز مكانة أبوظبي عاصمة للرياضات القتالية

«أسبوع التحدي» يعزز مكانة أبوظبي عاصمة للرياضات القتالية
25 أكتوبر 2023 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

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حقق أسبوع أبوظبي للتحدي أصداء عالمية واسعة فاقت التوقعات، وشهدت العاصمة خلاله إطلاق بطولات رياضية وفعاليات ترفيهية وسط أجواء حافلة بالمتعة والتشويق.. وأكدت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أن هذا النجاح يعزز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للرياضات القتالية.
وشهد الأسبوع الذي اختتمت فعالياته مؤخراً، تمديد الشراكة الاستراتيجية بين الدائرة و«يو إف سي»، مؤسَّسة الفنون المختلطة الرائدة عالمياً، لمدة 5 سنوات، ما يضمن استمرار أسبوع أبوظبي للتحدي حتى 2028، وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: وفرت أبوظبي منصة مثالية لبطولات ونزالات يو إف سي، وشراكتنا حققت نجاحات كبرى، ونتطلع لمواصلة هذا التميز.. وأضاف دانا وايت، رئيس «يو إف سي»: نتحاور مع أطراف عديدة لتنظيم مزيد من النزالات بالشرق الأوسط في إطار تمديد الاتفاقية.

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