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الرياضة

رونالدو.. «المدمرة 20»!

رونالدو.. «المدمرة 20»!
25 أكتوبر 2023 07:58

الرياض (أ ف ب)

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حقق النصر السعودي، وبفضل «ثنائية» لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو فوزه الثالث توالياً، في المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك على حساب ضيفه الدحيل القطري 4-3، بعدما كان متقدماً بثلاثية نظيفة.
رفع رونالدو رصيده إلى 20 هدفاً في 19 مباراة خاضها في كافة المسابقات هذا الموسم، ليقود النصر إلى توجيه ضربة قاسية لآمال الدحيل ببلوغ دور الـ16، معززاً صدارة فريقه للمجموعة الخامسة بـ «العلامة الكاملة» بعد ثلاث مباريات.
وتقدم النصر في الصدارة بفارق ثلاث نقاط على بيرسيبوليس الإيراني الذي حقق فوزه الثاني، وجاء على حساب ضيفه الاستقلال الطاجيكستاني بهدفي، سجلهما سعيد صديقي في الدقيقتين 44 و74، وفي المقابل، تجمد رصيد كل من الدحيل والاستقلال عن نقطة واحدة.
ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة الغرب صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس.
وفي الجولة الرابعة المقررة في السابع من الشهر المقبل، يلتقي النصر مع ضيفه بيرسيبوليس في مواجهة قمة، على أن يحل الاستقلال ضيفاً على الدحيل.
وتقدم النصر بالهدف الأول عن طريق البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي أستقبل تمريرة عرضية من رونالدو بالذات ليسددها في الزاوية اليمنى «25».
وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، ثم دخل الدحيل الثاني بسيطرة منذ الدقائق الأولى، حيث نجح في تهديد مرمى النصر من كرة البرازيلي فيليبي كوتينيو التي اصطدمت بالقائم.
وضاعف السنغالي ساديو ماني النتيجة بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من سلطان الغنام «56»، قبل أن يضع رونالدو بصمته الخاصة في المباراة، بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة في الزاوية البعيدة لم يستطيع حارس الدحيل التصدي لها «62».
وقلص إسماعيل محمد النتيجة للدحيل بتسجيله الهدف الأول بضربة رأسية بعد كرة عرضية من الكيني مايكل أولونجا «63»، وواصل الدحيل محاولاته الهجومية ليضيف الهدف الثاني بعد كرة من المعز علي اصطدمت في مدافع النصر عبدالاله العمري ودخلت الشباك «67».
وعاد رونالدو من جديد ليضيف الهدف الرابع بتسديدة «على الطاير« في الزاوية اليسرى لحارس الدحيل، بعد تمريرة من سلطان الغنام «81».
واستمر مسلسل الأهداف بتسجيل أولونجا الهدف الثالث للدحيل، بتسديدة داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى لحارس النصر نواف العقيدي «85».

دوري أبطال آسيا
النصر السعودي
الدحيل
كريستيانو رونالدو
ساديو ماني
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