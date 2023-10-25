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الرياضة

كين يفقد حاسة السمع!

كين يفقد حاسة السمع!
25 أكتوبر 2023 09:35

 
إسطنبول (رويترز) 

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واجه بايرن ميونيخ ضغطاً شديداً من جالطة سراي، لأكثر من 70 دقيقة، قبل أن يسجل هدفين، ليحقق الفوز 3-1، ما يبقيه في صدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ووجد «البافاري»، الذي يتصدر الترتيب برصيد تسع نقاط، بينما يحتل الفريق التركي المركز الثاني برصيد أربع نقاط، نفسه في موقف دفاعي على نحو غير معتاد، إذ شن جالطة سراي 20 هجمة، مقابل 6 هجمات لـ «البايرن»، ليتعادل الفريقان 1-1 في أول نصف ساعة.
وكان ذلك حتى سجل هاري كين في الدقيقة 73، وأضاف جمال موسيالا هدفاً آخر، بعد 6 دقائق، لينهي مسيرة منافسه التركي الخالية من الهزائم في 23 مباراة في جميع المسابقات.
وقال كين «إنها المرة الأولى لي في هذا الملعب، وأريد استعادة قدرتي على السمع الآن،
لحسن الحظ، تمكننا من تجاوز ذلك اليوم، إنه فوز مهم حقاً، هذا ملعب صعب حقاً، جعل الأمور صعبة بالنسبة لنا، خاصة في الشوط الأول.
وأضاف «في الشوط الثاني، كنا أكثر هدوءاً بعض الشيء، وأفضل في التعامل مع الكرة واستغلنا الفرص التي سنحت لنا، والحصول على تسع نقاط بعد ثلاث مباريات، هو أمر مهم حقاً.

 

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ
جالطة سراي
هاري كين
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