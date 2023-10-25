السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دبي زرقاء» يشعل أجواء «الديربي القديم»

«دبي زرقاء» يشعل أجواء «الديربي القديم»
25 أكتوبر 2023 10:41

معتصم عبدالله (دبي)
مبكراً أشعل الحساب الرسمي لنادي النصر أجواء مواجهة «الديربي القديم»، والتي تجمع «العميد» بضيفه شباب الأهلي مساء الجمعة على استاد راشد معقل «الفرسان»، في قمة مواجهات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.
وأطلق الحساب الرسمي لنادي النصر على منصة «إكس»، وسم «دبي زرقاء»، بالتزامن مع اقتراب موعد «الديربي» المنتظر، بين «الفرسان» المتصدر لترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، أمام ضيفه «العميد» صاحب المركز التاسع برصيد 6 نقاط من فوزين على التوالي أمام مضيفه حتا 3-0 في «الجولة الرابعة»، والعين 1-0 في «الجولة الخامسة».
وعادة ما ينشط وسم «ألوان دبي» في مباريات «الديربي» لفرق «دانة الدنيا»، قبل وبعد المواجهات التي تجمع فرق النصر «الأزرق»، شباب الأهلي «الأحمر»، الوصل «الأصفر»، حيث يتمسك أنصار كل فريق بارتباط لون «الإمارة» بناديها ما بين «دبي زرقاء» و«دبي حمراء»، و«دبي صفراء». 
وتلقي خسارة طرفي «الديربي» في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي لُعبت خلال فترة التوقف الحالية للدوري بنهاية الجولة الخامسة، بظلالها على الفريقين في ظل الرغبة المشتركة للتعويض في الدوري.
وكان شباب الأهلي خسر على ملعبه 2-3 أمام ضيفه الوصل في مباراة ديربي أولى في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في الوقت الذي تكبد فيه «العميد» الخسارة أيضاً، ولكن بنتيجة 0-2 على ملعبه أمام ضيفه العين في الدور ذاته، في انتظار مباراتي الإياب الحاسمتين على ملعبي «زعبيل» واستاد «هزاع بن زايد».
ويملك شباب الأهلي الأفضلية في مواجهات «الديربي القديم» أمام النصر على صعيد «دوري المحترفين»، حيث يتفوق «الفرسان» برصيد 15 انتصاراً في 28 مباراة جمعت الفريقين، مقابل 5 انتصارات لـ«العميد»، والتعادل في 9 مواجهات أخرى.
ويكتسي «الديربي القديم» بين شباب الأهلي والنصر بالعراقة في كرة الإمارات، كونه واحداً من أقدم مباريات «الديربي» منذ أبزر مواجهة جمعت القطبين في نهائي البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» لموسم 1974-1975 على استاد دبي.

أخبار ذات صلة
«الزعيم» و«الملك» يواجهان «الصقور» و«السماوي» بـ «حافز الأبطال»
«العميد» يفرض التعادل على «الفرسان»
النصر
شباب الأهلي
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©