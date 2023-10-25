«دبي زرقاء» يشعل أجواء «الديربي القديم»

معتصم عبدالله (دبي)

مبكراً أشعل الحساب الرسمي لنادي النصر أجواء مواجهة «الديربي القديم»، والتي تجمع «العميد» بضيفه شباب الأهلي مساء الجمعة على استاد راشد معقل «الفرسان»، في قمة مواجهات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وأطلق الحساب الرسمي لنادي النصر على منصة «إكس»، وسم «دبي زرقاء»، بالتزامن مع اقتراب موعد «الديربي» المنتظر، بين «الفرسان» المتصدر لترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، أمام ضيفه «العميد» صاحب المركز التاسع برصيد 6 نقاط من فوزين على التوالي أمام مضيفه حتا 3-0 في «الجولة الرابعة»، والعين 1-0 في «الجولة الخامسة».

وعادة ما ينشط وسم «ألوان دبي» في مباريات «الديربي» لفرق «دانة الدنيا»، قبل وبعد المواجهات التي تجمع فرق النصر «الأزرق»، شباب الأهلي «الأحمر»، الوصل «الأصفر»، حيث يتمسك أنصار كل فريق بارتباط لون «الإمارة» بناديها ما بين «دبي زرقاء» و«دبي حمراء»، و«دبي صفراء».

وتلقي خسارة طرفي «الديربي» في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي لُعبت خلال فترة التوقف الحالية للدوري بنهاية الجولة الخامسة، بظلالها على الفريقين في ظل الرغبة المشتركة للتعويض في الدوري.

وكان شباب الأهلي خسر على ملعبه 2-3 أمام ضيفه الوصل في مباراة ديربي أولى في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في الوقت الذي تكبد فيه «العميد» الخسارة أيضاً، ولكن بنتيجة 0-2 على ملعبه أمام ضيفه العين في الدور ذاته، في انتظار مباراتي الإياب الحاسمتين على ملعبي «زعبيل» واستاد «هزاع بن زايد».

ويملك شباب الأهلي الأفضلية في مواجهات «الديربي القديم» أمام النصر على صعيد «دوري المحترفين»، حيث يتفوق «الفرسان» برصيد 15 انتصاراً في 28 مباراة جمعت الفريقين، مقابل 5 انتصارات لـ«العميد»، والتعادل في 9 مواجهات أخرى.

ويكتسي «الديربي القديم» بين شباب الأهلي والنصر بالعراقة في كرة الإمارات، كونه واحداً من أقدم مباريات «الديربي» منذ أبزر مواجهة جمعت القطبين في نهائي البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» لموسم 1974-1975 على استاد دبي.