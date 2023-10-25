غنتوت يعلن تفاصيل «بينك بولو» في مؤتمر صحفي الثلاثاء

رضا سليم (دبي)

يدشن المهرجان السنوي «بينك بولو» الخيري في نسخته الرابعة عشرة، موسم البولو بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، والذي سيقام يوم 4 نوفمبر المقبل، بالملعب الرئيسي بالنادي، وذلك ضمن مبادرة التوعية بسرطان الثدي، والذي يدخل ضمن المبادرات المجتمعية، التي يطلقها النادي بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، بجانب العديد من الجهات والشركات.

وتعقد إدارة النادي مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل المهرجان الخيري يوم الثلاثاء المقبل، بالقاعة الرئيسية بالنادي، كما سيتم الكشف عن الجهات المساهمة في الحدث، وإلقاء الضوء على برامج نشاط النادي في موسمه الرياضي الجديد، والذي يشتمل على العديد من الفعاليات الرياضية والخيرية والمجتمعية والذي يستمر حتى الثالث من أبريل المقبل.

ووجهت إدارة النادي الدعوة إلى عدد من الشخصيات والرعاة والمشاركين في الحدث المجتمعي الرياضي لحضور الافتتاح بهدف المشاركة في توعية المجتمع بأهداف اليوم الوردي التوعوي والوقوف على نشاط النادي السنوي.

ويهدف اليوم الوردي المجتمعي إلى رفع مستوى الوعي بالمرض والتعريف بعلاماته المبكرة، وتثقيف الجمهور بأهمية الكشف المبكر وطرق العلاج وأفضل أساليب الرعاية الصحية، ما يسهم في تعزيز الوعي بسرطان الثدي والحد من انتشاره وسط تجاوب كبير من مختلف فئات المجتمع.