«تحدي دبي للياقة».. 30 يوماً من الفعاليات الرياضية المجانية

دبي (الاتحاد)

بدأ العد التنازلي لافتتاح الدورة السابعة من «تحدي دبي للياقة»، والتي تمتد 30 يوماً، وتضم مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية المجانية، من خلال مراكز اللياقة البدنية والحصص التدريبية والأنشطة المتنوعة التي ستحول المدينة إلى مركز مفتوح للياقة البدنية.

وستنطلق دورة هذا العام من «تحدي دبي للياقة»، مبادرة اللياقة البدنية الرائدة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتشجيع سكان المدينة وزوارها على تعزيز لياقتهم البدنية وبناء عادات صحية جديدة، وتنطلق السبت المقبل، وتنتهي يوم الأحد 26 نوفمبر المقبل.

يقدم «تحدي دبي للياقة» مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الشاملة، ويهدف إلى تشجيع الجميع على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية يومياً على مدار 30 يوماً، بغض النظر عن العمر أو مستوى اللياقة البدنية، لدعم الهدف بجعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً.

وتتعاون جميع الأطراف المعنية في أنحاء المدينة - بما في ذلك الجهات الحكومية والشركات والمدارس والجامعات، إضافة إلى الجهات العاملة في قطاعات اللياقة البدنية والصحة والسياحة والتجزئة - لدعم «تحدي دبي للياقة» في تحقيق الهدف العام بأن تصبح دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «أسهم تحدي دبي للياقة منذ ست سنوات في تغيير لياقة وجودة حياة ملايين من سكان المدينة وزوارها، وذلك لتشجيعهم على اعتماد نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً، ونقدم في دورة هذا العام مجموعة أكبر وأكثر شمولاً من أنشطة وفعاليات اللياقة البدنية لمساعدة المشاركين على تحقيق أهداف 30×30، وتشمل بعض الإضافات الجديدة من قريتين استثنائيتين للياقة البدنية، وهما مركز حديقة مشرف للدراجات الهوائية برعاية هيئة الطرق والمواصلات، ومركز الجري والدراجات الهوائية في ون سنترال، إضافة إلى تحدي التجديف على الألواح - وقوفاً برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والذي لا ينبغي تفويته، وفعاليات تحدي دبي الجنوب للدراجات الهوائية وتحدي دبي الجنوب للجري ذات المستوى العالمي، مع محاولة دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال أضخم حصة تدريبية للتمارين عالية الشدّة من أديداس وليز ميلز».

وأضاف: «تقام أيضاً الكثير من الفعاليات الجديدة في قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة، بالإضافة إلى مجموعة من حصص اللياقة البدنية الجديدة والأنشطة في جميع أنحاء المدينة، وقد تمكّنا من توسيع أجندة الفعاليات والأنشطة بفضل القيادة الرشيدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إضافة إلى الدعم القوي من شركائنا».

من جانبه، قال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «بفضل رعاية ودعم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اكتسب تحدي دبي للياقة زخماً كبيراً حتى أصبح الحدث السنوي الأهم في مجال الرياضة المجتمعية ويواصل النمو عاماً بعد عام، وترسخت مكانته الرائدة كل عام بفضل الجهود المستمرة والتعاون مع الشركاء من مختلف المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية والخاصة وفي مقدمتهم دائرة الاقتصاد والسياحة، وساهم تحدي دبي للياقة منذ انطلاقه عام 2017 في تغيير مفهوم الحياة الصحية لدى أكثر من 8 ملايين شخص، حتى أصبحت ممارسة الرياضة في دبي نشاطاً يومياً، وجزءاً لا يتجزأ من الروتين اليومي لمختلف أفراد المجتمع من كافة الفئات، معززاً بذلك لياقتهم وصحتهم البدنية، ونحن سعداء أن يتحول كل جزء من إمارة دبي إلى ملتقى لمحبي الرياضة والنشاط البدني الذين يخوضون التحدي بشغف ويعززون علاقات الصداقة والتعاون فيما بينهم، ويحققون الهدف الأهم وهو أن تكون حياتهم سعيدة ونشيطة وحيوية».

تشمل أبرز الفعاليات الرئيسية «تحدي دبي للياقة» 2023 «تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية دي بي ورلد، و«تحدي دبي للجري» برعاية ماي دبي، والتي تقام في شارع الشيخ زايد، إضافة إلى «تحدي التجديف على الألواح - وقوفاً» الجديد كلياً، والذي يقام في حتا برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي. كما يقدم التحدي فرصة الاختيار بين 3 قرى مجانية للياقة البدنية لمدة 30 يوماً، و26 مركزاً للياقة البدنية في جميع أنحاء المدينة وعدد كبير من فعاليات الشركاء، والآلاف من حصص اللياقة البدنية والفعاليات والأنشطة، بما في ذلك كأس دبي للبادل، وغير ذلك الكثير.