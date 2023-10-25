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الرياضة

سر وجود «ناي» خلف الحوسني قبل ضربة جزاء ناساف!

سر وجود «ناي» خلف الحوسني قبل ضربة جزاء ناساف!
25 أكتوبر 2023 12:00

علي معالي (دبي)
لقطة غريبة لم يلاحظها الكثيرون في ملعب استاد الشارقة، قبل أن يسدد عزيز بيك أمانوف لاعب ناساف الأوزبكي ضربة الجزاء في الدقيقة (90+ 14)، على الحارس عادل الحوسني في الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا، حيث تواجد الروماني يوجين ناي مدرب حُراس المرمى بالشارقة خلف حارسه الحوسني، وقبل أن يُطلق اللاعب الكرة تجاه مرمى «الملك» كانت هناك كلمات سريعة أطلقها المدرب، وما إن سدد أمانوف الكرة حتى تحرك الحوسني مع الكرة، والتي كانت سبباً مباشراً في صدارة الشارقة لقمة المجموعة الثانية، حيث انتهت المباراة بفوز الشارقة 1-0.

 

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من جهتها أشادت صحف ومواقع كروية رومانية بما قدمه فريق الشارقة مع المدرب كوزمين في مباراة الفريق الأوزبكي، واصفة الانتصار بهدف بأنه كان «فوز دراماتيكي»، خاصة وأنه جرى في ظروف صعبة للغاية للفريق الملكي، والذي افتقد على مدار أحداث المباراة الكثير من لاعبيه لإصابات مختلفة، لدرجة أنه تم تغيير 3 لاعبين مدافعين من أصل 4 في خط الدفاع، ليس هذا فحسب، بل تم طرد لاعب آخر قبل النهاية بدقائق.
من جانبه يسابق كوزمين أولاريو مدرب الشارقة الزمن، لكي يعود الفريق لسابق قوته باكتمال عناصره قبل مباراة بني ياس المقبلة في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، والمقرر لها السبت، حيث يخضع كل من اليوناني مانولاس والحسن صالح وخالد الظنحاني، والذين شاركوا وخرجوا من مباراة ناساف الأوزبكي الأخيرة ومعهم سالم سلطان الذي لم يتواجد في القائمة، لكي تكون كل هذه العناصر متواجدة في لقاء السبت، أملاً في أن يستعيد «الملك» قوته وانتصاراته المحلية من جديد، حتى لا يبتعد كثيراً عن سباق القمة بالدوري، والذي يحتل فيه المركز الخامس برصيد 9 نقاط وبفارق 4 نقاط عن المتصدر فريق شباب الأهلي.
ولن يتواجد لوان بيريرا في مباراة الشارقة ضد بني ياس، حيث ما زال اللاعب تحت العلاج، بعد الإصابة التي تعرض لها، ولن يتعجل المدرب عودة لوان إلا بعد الشفاء الكامل من الإصابة، خاصة أن مشوار «الملك» ما زال طويلاً في كافة المسابقات المحلية والقارية، ومن المتوقع أن يعود اللاعب للتدريب بقوة بعد أسبوع.

الشارقة
ناساف
دوري أبطال آسيا
عادل الحوسني
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