15 ميدالية لأبطال مليحة في «تايكواندو الصداقة»

الشارقة (الاتحاد)

أحرز لاعبو فريق مليحة 15 ميدالية ملونة في بطولة الصداقة الإماراتية الكورية السابعة للتايكواندو، التي أقيمت بمدينة الشارقة، منها 6 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية، ونجح مليحة في تحقيق المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة، إضافة إلى حصد المركز الثاني في فئتي الإناث والسيدات، وحصل أيضاً على المركز الثالث في فئة الآنسات.

فاز بالميداليات الذهبية عبدالله شديد وسلمى الكتبي وأصايل الكتبي ومريم فؤاد وسارة الكتبي وهيا سامر، فيما فاز بالميداليات الفضية حصة راشد الكتبي ووردة خالد ومحمد مأزن، بينما أحرز الميداليات البرونزية محمد طارق المعيني وحمد حامد عبدالله وحسن راشد الكتبي وأفنان خالد وبسملة عبدالفتاح وتيسير شديد.

نظمت بطولة الصداقة الإماراتية الكورية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتايكواندو، وتُعد من أهم الأحداث الرياضية في مجال الألعاب الفردية والتايكواندو في الإمارات.

وقال حمد تميم الكتبي، رئيس لجنة الألعاب الفردية بنادي مليحة: «فخورون بأداء أبطالنا في هذه البطولة، إنهم مصدر إلهام لنا جميعاً ويثبتون مرة أخرى أن العمل الجاد والاجتهاد يمكن أن يؤديا إلى النجاح، ونعد بأن نستمر في دعم الألعاب الفردية في نادي مليحة والمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات».