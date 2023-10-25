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الرياضة

ساشا يطرق أبواب «المئوية الثانية» مع «بني ياس»

ساشا يطرق أبواب «المئوية الثانية» مع «بني ياس»
25 أكتوبر 2023 13:00

معتصم عبدالله (دبي)
يحتفل الصربي ساشا إيفكوفيتش مدافع بني ياس، بطرق أبواب «المئوية الثانية»، في مشواره مع «السماوي»، حينما يخوض مع فريقه مباراته أمام مضيفه الشارقة، مساء السبت، على ملعب الأخير بالإمارة الباسمة، في ختام الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.
وأكمل ساشا صاحب الـ 30 عاماً، 100 مباراة مع «السماوي» في الدوري خلال مشاركته في مواجهة الجولة الماضية أمام الوحدة 2-1، ضمن الجولة الخامسة، ليرفع فريقه رصيده إلى 7 نقاط ويتقدم إلى المركز السادس بفارق نقطتين عن منافسه في مباراة الجولة المقبلة الشارقة «الخامس» بـ 9 نقاط.
ويعد ساشا أحد أبرز «أجانب الخبرة» في دوري أدنوك للمحترفين ممن خاضوا 4 مواسم وأكثر في المواسم الماضية، والتي يتزعمها البرازيلي كايو لوكاس «الشارقة»، والسوري عمر خربين «الوحدة»، التوجولي لابا كودجو «العين»، الصربي ساشا إيفكوفيتش «بني ياس»، والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا «شباب الأهلي».
ويخوض ساشا موسمه الخامس على التوالي في ملاعبنا المحلية بقميص بني ياس منذ انتقاله إلى صفوف الأخير موسم 2019-2020، قادماً من نادي ماريبور السلوفيني، حيث خاض ما مجموعه 128 مباراة في كل المسابقات المحلية مع «السماوي»، من بينها 100 مباراة على صعيد دوري المحترفين.
ويترقب ساشا الذي يحتل وصافة هدافي فريقه في «دوري أدنوك للمحترفين»، خلال الموسم الحالي، برصيد هدفين خلف المتصدر الفرنسي يوسفو نيكتيه «4 أهداف»، الاحتفال بإكمال بدر أهدافه في «دوري المحترفين»، بعدما وصل رصيده الإجمالي إلى 13 هدفاً.
وسجل ساشا الذي يصل طوله إلى 192 سم، هدفيه في الموسم الحالي من كرتين رأسيتين في مباراة فريقه أمام الوصل 2-3 في الجولة الثالثة للدوري، فيما توزعت أهدافه في بقية مواسم دوري المحترفين ما بين هدف في موسمه الثاني 2020-2021، و5 أهداف في موسمين على التوالي 2021-2022، و2022-2023.
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ساشا إيفكوفيتش في سطور
30 عاماً
5 مواسم على التوالي مع بني ياس
100 مباراة في «دوري المحترفين»
13 هدفاً في الدوري
450 دقيقة لعب في الموسم الحالي

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ساشا أفكوفيتش
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