الجو جيتسو يحصد ذهبيتين في بداية مشوار «الألعاب القتالية العالمية»

الرياض (الاتحاد)

استهل منتخب الجو جيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، مشواره في دورة الألعاب القتالية العالمية «الرياض 2023» بذهبيتين مستحقتين حققهما كل عمر السويدي في وزن 56 كجم، وسعيد الكبيسي في وزن 85 كجم.

وواصل المنتخب الوطني أداءه القوي على بساط البطولة التي يشارك فيها بخمسة لاعبين هم: عمر السويدي (56 كجم)، وخالد الشحي (62 كجم)، وسعيد الكبيسي (85 كجم)، وعبد الله الكبيسي (94 كجم)، وحصة الشامسي (52 كجم).

ويأتي هذا النجاح الجديد للمنتخب في أعقاب الإنجاز التاريخي الذي حققه بدورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» خلال الشهر الجاري، ليواصل مسيرته الناجحة نحو القمة بثبات.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو، أن أبطال المنتخب الوطني قدمّوا أداء قوياً في منافسات اليوم الأول، مرسخين تفوقهم القاري والدولي بأبهى صورة، وأثبتوا مجدداً أنهم من معدن الأبطال المتعطشين دوماً لاعتلاء منصات التتويج، وتشريف الوطن بما يليق بمكانته الرائدة على خريطة الجو جيتسو العالمية.

وقال: «أبطالنا كانوا على قدر التحدي، وتميزوا بالحضور البدني والذهني والتركيز الكبير خلال النزالات، ونجحوا في التفوق على نخبة من أقوى اللاعبين في العالم من أصحاب الخبرة، انطلاقاً من حرصهم ومسؤوليتهم على أن تكون مشاركتهم في هذه البطولة استكمالا لمسيرة الإنجازات التي كانت آخرها الفوز بلقب الجو جيتسو في دورة الألعاب الآسيوية».

وهنأ المنهالي، البطلين عمر السويدي وسعيد الكبيسي على أدائهما المشرف، ونجاحهما في الصعود بعلم الدولة إلى منصة التتويج، مشيراً إلى أن فرصة منتخبنا الوطني في رفع رصيده من الميداليات الملونة في البطولة لا تزال قائمة وقوية، في ظل مشاركة بقية الأبطال في المنافسات.

بدوره، قال البطل عمر السويدي الذي نجح في حصد ذهبية وزن 56 كجم: «سعيد بتحقيق الميدالية الذهبية واعتلاء منصة التتويج، وإضافة إنجاز جديد لسجل الوطن المشرف في المحافل المختلفة. وهذا الإنجاز ثمرة العمل المتواصل والتدريب المستمر والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة في تأهيلنا وإعدادنا لنكون على أتم الجاهزية لخوض المواجهات الكبرى بعقلية الفوز والانتصار».

ومن ناحيته، قال سعيد الكبيسي الذي حقق ذهبية وزن 85 كجم إن إنجازات جو جيتسو الإمارات تتحقق بفضل استراتيجية واضحة ورؤية طموحة، فضلاً عن البناء على مكاسب المرحلة الماضية، ناهيك عن الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد اللعبة والجهاز الفني في التأهيل والتدريب وتوفير المعسكرات لتقديم المستويات المنشودة.

وأضاف: «لدينا الكثير من الاستحقاقات المهمة القادمة، ونتطلع للمنافسة على أكثر من صعيد وتحقيق المزيد من الإنجازات للوطن».

ويستعد كل من خالد الشحي (62 كجم)، وعبدالله الكبيسي (94 كجم)، وحصة الشامسي (52 كجم)، للمشاركة في ثاني أيام منافسات الجو جيتسو.