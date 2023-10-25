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الرياضة

جيرو يختار ناديه المفضل في فرنسا!

جيرو يختار ناديه المفضل في فرنسا!
25 أكتوبر 2023 13:53

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


قبل المواجهة المرتقبة بين سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات، بدوري الأبطال الأوروبي، حضر الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم ميلان المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، مع المدرب ستيفانو بيولي، ولأنه لاعب فرنسي، وطرح الصحفيون سؤالاً عن النادي الذي يفضله أو يشجعه في فرنسا، أو الذي كان يتمنى اللعب له، وحاول الصحفيون جره إلى إجابة يحصلون منها على «عنوان صحفي».
ونظراً للتنافس التاريخي بين سان جيرمان نادي العاصمة الفرنسية، وبين أوليمبيك مارسيليا زعيم أندية جنوب فرنسا، حاول جيرو الخروج من المأزق حتى لا يحسب على أي من الناديين ولكن هيهات.
وفضل جيرو في بداية المؤتمر الصحفي الحديث عن أندية أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين، واللذين لعب لهما في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، مفضلاً كليهما عن أي نادٍ فرنسي مهما كان ثقله، وعندما سُئل عما إذا كان اهتم في أي فترة خلال مسيرته بالسعي للعب لسان جيرمان، قال إنه لم يفكر في ذلك مطلقاً، وإنما كان حلمه الأكبر أن يلعب خارج فرنسا. وأضاف: سُئلت هذا السؤال من قبل، وما إذا كنت أهتم باللعب لنادي العاصمة الفرنسية، ولكنني فخور بأنني أتيحت لي الفرصة للعب لأندية كبيرة في إنجلترا، ونجحت في ذلك وبدأت مع «المدفعجية» ثم «البلوز». 

وقال: عندما كنت شاباً مراهقاً كنت أشجع ميلان، وفخور بأنني أصبحت لاعباً فيه، وشعرت بأنه كان مكتوباً لي أن ألعب لهذا النادي الإيطالي، رغم أنه كانت عندي فرصة قبلها بسنوات للعب لغريمه التقليدي إنتر ميلان.
وكرر جيرو الهداف التاريخي لمنتخب «الديوك» برصيد 54 هدفاً، فخره باللعب لهذه الأندية العريقة، وبكونه يمثل حالياً ميلان، أحد أفضل أندية أوروبا، وقال: أبذل ما في وسعي لأن يصبح الفريق في المقدمة أوروبياً. 

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يذكر أن ميلان تعادل في الجولتين الأولى والثانية، من دور المجموعات بدوري الأبطال، ولم يجمع إلا نقطتين فقط.
ومنذ رحيل جيرو عن مونبيلييه عام 2012، بعد أن لعب لـ «تور» و«جرينوبل» الفرنسيين أيضاً، وهو يُطرح عليه نفس السؤال: ألم تهتم باللعب لسان جيرمان وارتداء قميصه؟ وكان رده: لم أفكر كثيراً في ذلك.
وعودة إلى سؤاله عن الفريق الذي يشجعه في فرنسا منذ طفولته وقبل احترافه الخارجي: سان جيرمان أم مارسيليا؟ اختار جيرو مارسيليا، وإن لم يذكره بالاسم، وإنما قال: النادي الواقع في الجنوب. 

واعترف جيرو بأنه لم تتح له الفرصة أبداً للتوقيع للنادي الباريسي، ولكنه على أية حال يعتبره من الأندية الكبيرة، مثل نادٍ آخر يقبع في الجنوب الفرنسي، قالها مبتسماً، وكان يقصد مارسيليا بالطبع الذي شجعه بالفعل منذ أن كان طفلاً صغيراً، وشدد جيرو على أنه من جيل 1986، والكثيرون من جيله يشجعون النادي الجنوبي.

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
ميلان
أوليفييه جيرو
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