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الرياضة

تاليسكا يتفوق على رونالدو وماني في النصر!

تاليسكا يتفوق على رونالدو وماني في النصر!
25 أكتوبر 2023 14:30

سلطان آل علي (دبي)
حقق النصر السعودي انتصاراً مثيراً بنتيجة 4-3 على حساب الدحيل القطري، ضمن مجريات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، في لقاء شهد تحولات وتقلبات كثيرة و7 أهداف ضمنت المتعة الكاملة للمتابعين وحضور نجوم استثنائيين مثل كريستيانو رونالدو وتاليسكا وماني.
ومن بين النجوم الحاضرين لدى فارس نجد النصراوي، فإنّ تاليسكا المستمر مع الفريق منذ 3 مواسم ما زال يحمل هالة النجومية والتميز والحضور، حيث لم يتوقف النجم البرازيلي عن التسجيل مع النصر منذ نهاية أغسطس الماضي، فقد سجل هدفاً واحداً على الأقل في آخر 9 مباريات شارك بها على التوالي!
وبلغ مجموع مساهمات تاليسكا خلال هذه الفترة 14 هدفاً في 9 مباريات فقط، فقد بدأت السلسلة من الملحق الآسيوي بتسجيله هدفين أمام شباب الأهلي ليفوز النصر بنتيجة 4-2، وكان حاسماً في انتصار فريقه على حساب الأهلي بنتيجة 4-3 في المباراة الكبيرة بتسجيله هدفين وصناعة الثالث، إضافة إلى تسجيله في الدوري على الرائد والطائي وأبها وضمك.
أما في أبطال آسيا، فقد وصل إلى 5 أهداف خلال 3 مباريات فقط مع احتساب الملحق، كما سجل هدفاً في بطولة الكأس على أحد.
ويعد تاليسكا مساهماً في تسجيل 52% من أهداف النصر خلال هذه الفترة، كما أنّ مساهماته جلبت 16 نقطة مباشرة لفارس نجد من إجمالي 25 نقطة حققها الفريق وهو ما يوازي 64% من النقاط، ولا يوجد لاعب يملك أرقاماً أكبر منه على مستوى التأثير في نادي النصر السعودي، فقد ساهم كريستيانو في 11 نقطة مباشرة فقط، أما ماني فقد ساهم في 5 نقاط مباشرة مع الفريق.

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ساديو ماني
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