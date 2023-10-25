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أوروبا بالعربي.. «الألحان الإيطالية» تعزف في «ليلة بوبي»!

أوروبا بالعربي.. «الألحان الإيطالية» تعزف في «ليلة بوبي»!
25 أكتوبر 2023 14:54

 
عمرو عبيد (القاهرة)

خطف مانشستر يونايتد الأضواء فوق أغلفة الصحف الإنجليزية، بعد انتصاره بهدف على إف سي كوبنهاجن في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، ورغم فوز أرسنال المهم «خارج الديار» على حساب إشبيلية، واستعادة صدارة مجموعته، إلا أن الفوز الأول لـ «الشياطين» في النسخة الجارية، كان الحدث الأبرز، بسبب أحداثه «المثيرة»، بعد إهدار عدد كبير من الفرص، والاكتفاء بهدف وحيد، ثم التصدي «الخيالي» لضربة جزاء كوبنهاجن في الثانية الأخيرة من المباراة.

 

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ولهذا خرج غلاف صحيفة «إكسبريس» بعنوان «ليلة لا تُنسى»، وقالت إن ماجواير وأونانا ارتديا «ثوب الأبطال»، في ليلة ودّع فيها «أولد ترافورد» أحد أساطيره التاريخيين، السير بوبي تشارلتون، في حين كتبت «ستار سبورت» أن ماجواير وأونانا فازا بتلك المباراة ليكون هدية إلى روح السير، ووضعت عنواناً مشابهاً بقولها «ليلة الفرسان التي لن تُنسى»، أما «ديلي ميل» فوصفت ما حدث بـ «بوبي يلمع في سماء أولد ترافورد»، وتحدثت «تيلجراف» عن «سداد الدين الثُنائي».
وكالعادة، احتفظ جود بيلينجهام بـ «سيطرته المُطلقة» على أغلفة الصحف المدريدية، حيث وصفته «ماركا» بـ «المُرعب» بعدما سجّل هدفاً «رائعاً» آخر حسب وصفها، بينما كتبت «آس» أن الفوز الثالث بوساطة «الفرسان الثلاثة»، بيلينجهام وفينيسيوس ورودريجو، يضع ريال مدريد على أعتاب التأهل إلى رُبع النهائي مُبكراً، بينما أشادت «موندو ديبورتيفو» الكتالونية بفوز ريال سوسيداد خارج ملعبه واحتفاظه بصدارة المجموعة الرابعة ووصفته بـ «كبير أوروبا».
وتواصل دق «طبول الأفراح» في الصحافة الإيطالية، بانتصاري إنتر ميلان ونابولي، واستقرارهما في وصافة مجموعتيهما، حيث كتبت «كورييري ديللو سبورت» أن «الأفاعي» و«السماوي» يعزفان موسيقى دوري الأبطال على النغمات الإيطالية، وأشارت إلى ثقتها في تأهل الثنائي إلى دور الـ 8، وقالت «لاجازيتا» إن الإنتر يطير في سماء «الشامبيونزليج»، وإن نابولي صبغ برلين بـ «اللون السماوي»، بينما ملأ الحزن الصحف البرتغالية، حيث كتبت «ريكورد» أن الفشل تلو الآخر يضرب بنفيكا وكذلك سبورتينج براجا.

دوري أبطال أوروبا
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