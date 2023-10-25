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الرياضة

«العلامة الكاملة» إماراتية للمرة الرابعة

«العلامة الكاملة» إماراتية للمرة الرابعة
25 أكتوبر 2023 16:00

 
سلطان آل علي (دبي)


حقق العين انتصاراً كبيراً ومستحقاً 4-1، على الفيحاء السعودي، ضمن الجولة الثالثة «ختام الدور الأول» من دور المجموعات، بدوري أبطال آسيا، ليتصدر «الزعيم» المجموعة الأولى بـ «العلامة الكاملة» و«الأداء المتكامل».
وأكّد «الزعيم» صدارته» بالانتصار الثالث على التوالي، وأداء متميز، ليصل إلى «النقطة التاسعة» التي حصل عليها أيضاً النصر السعودي من مجموعات الغرب، وحقق العين الانتصار على باختاكور بـ «ثلاثية» في العاصمة طشقند، وآهال التركمانستاني 4-2، والفيحاء 4-1. 

وليست المرة الأولى التي يحصد فيها العين «العلامة الكاملة»، في أول 3 جولات، حيث سبق أن حدث ذلك في افتتاحية دوري أبطال آسيا «نسخة 2003»، وانتصر فيها على الهلال 1-0 والسد 2-0 واستقلال طهران 3-1، وأقيمت جميع المباريات بملعب العين بملعبه، وهي النسخة التي تُوج فيها «الزعيم» باللقب القاري التاريخي. 

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وينضم إلى «قائمة العلامة» الكاملة، الوحدة عام 2007، والجزيرة عام 2012، حيث حقق «العنابي» 3 انتصارات متتالية في «نسخة 2007» على حساب الريان 1-0، والعربي الكويتي 4-1، والزوراء العراقي 2-1، وتمكن «أصحاب السعادة» من الوصول إلى نصف النهائي وقتها، أما «فخر أبوظبي»، فقد حصد 9 نقاط كاملة في «نسخة 2012» أمام ناساف الأوزبكي 4-2 والريان 3-2 واستقلال طهران 2-1، وخرج بعدها من دور الـ16 على يد الأهلي السعودي بركلات الترجيح.
وبهذه النتائج المميزة، يضع العين قدماً ثابتة في دور الـ16 من المسابقة، بشرط الاستمرارية في التركيز والعمل والتحسين، لكي يزداد «الزعيم» قوة للمراحل المقبلة من البطولة القارية.


«العلامة الكاملة» في 3 جولات


‏2003: العين أمام الهلال والسد واستقلال «البطل»
‏2007: الوحدة أمام الريان والعربي والزوراء «نصف النهائي»
‏2012: الجزيرة أمام ناساف والريان والاستقلال «دور الـ16»
‏2023: العين أمام باختاكور وأهال والفيحاء «؟»

دوري أبطال آسيا
نادي العين
الوحدة
الجزيرة
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