بلدية دبي بطل كرة القدم «العمالية»



دبي (الاتحاد)



تُوج بلدية دبي بلقب بطولة كرة القدم، ضمن «النسخة الخامسة»، من «الدورة الرياضية العمالية»، الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، وشرطة دبي، وتقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا» على مختلف الملاعب في دبي، وتستمر إلى 13 مارس المقبل، وتتضمن 11 لعبة هي السلة، كرة القدم، سباق الجري، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، سباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكت، ورياضة الكبادي.

وشارك 689 لاعباً من مختلف الجنسيات والأعمار في بطولة كرة القدم التي أقيمت على ملاعب شركة دتكو بمنطقة جبل علي، شكل اللاعبون 47 فريقاً من 47 شركة مختلفة في دبي، وشهدت البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً من العمال المتابعين للمنافسات.

وفاز بلدية دبي بالمركز الأول، بعد تغلبه على الأحواض الجافة العالمية في دبي 3-2 بالضربات الترجيح في النهائي، وحل «شركة فارنك» ثالثاً، بعد تغلبه على إمداد، ونال وليد شنبه «بلدية دبي» لقب أفضل لاعب، وتوماس أنتوي «شركة فارنك» لقب اللاعب الواعد، وحصل أميدو على لقب أفضل حارس في البطولة.

وفي ختام البطولة قام عبد الله لشكري، أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، وممثل عن مجلس دبي الرياضي، بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في البطولة، كما تم توزيع جوائز وهدايا للفائزين في المسابقات، التي أقيمت على هامش البطولة للجمهور الذي تابع المنافسات.

وتتواصل فعاليات الدورة الرياضية العمالية الخامسة على مدار الأسابيع المقبلة، حيث يقام سباق الجري يوم الأحد المقبل، في منطقة المحيصنة 4، وبطولة الكريكيت على ملاعب شركة دبي القابضة، في منطقة جبل علي خلال نوفمبر المقبل، وتقام الدورة في 10 مواقع مختلفة هي جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، شركة دتكو، شركة دلسكو، مجمع إينوك السكني، القصيص، المحيصنة الرابعة، ومجمع الغرير السكني.