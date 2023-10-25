«الشارقة للدفاع عن النفس» يحصد 7 ميداليات في «دولية التايكواندو»

الشارقة (الاتحاد)



حصد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس 7 ميداليات، في بطولة قطر الدولية للتايكواندو، بواقع ذهبيتين لكل من سعود عمر، ومريم جاسم، وفضيتين من نصيب عبدالعزيز أحمد الزوين، وعمر لؤي، و3 برونزيات نالها سعيد سالم وأحمد بشير، ويحيى عمر.

وضمت البعثة عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة التدريب الرياضي، والدكتور علي علوي المدير الفني، ومحمد بحاري مدرباً.

ثمن أحمد عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة النادي، الدعم الكبير لمجلس الشارقة الرياضي، مما مهد للارتقاء بالمستوى الفني، وصولاً إلى إحراز الميداليات، وجهود إدارة التدريب الرياضي، مشيداً بدور اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ودعم وتعاون أسر اللاعبين.

وأكد عبدالعزيز الحمادي، حرص اللاعبين على تحقيق الهدف المرسوم للمشاركة، بتمثيل الدولة على أفضل ما يكون في المحافل الخارجية.

وحظيت البعثة باستقبال حافل لدى العودة عبر مطار الشارقة الدولي، بحضور أسر اللاعبين المتوجين بالإنجاز، والمهندسة هنادي خليفة، المدير التنفيذي للنادي.