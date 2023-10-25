السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الشارقة للدفاع عن النفس» يحصد 7 ميداليات في «دولية التايكواندو»

«الشارقة للدفاع عن النفس» يحصد 7 ميداليات في «دولية التايكواندو»
25 أكتوبر 2023 15:01

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
15 ميدالية لأبطال مليحة في «تايكواندو الصداقة»
«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» يفتتح «مركز التايكواندو»


حصد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس 7 ميداليات، في بطولة قطر الدولية للتايكواندو، بواقع ذهبيتين لكل من سعود عمر، ومريم جاسم، وفضيتين من نصيب عبدالعزيز أحمد الزوين، وعمر لؤي، و3 برونزيات نالها سعيد سالم وأحمد بشير، ويحيى عمر.
وضمت البعثة عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة التدريب الرياضي، والدكتور علي علوي المدير الفني، ومحمد بحاري مدرباً.
ثمن أحمد عبدالرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة النادي، الدعم الكبير لمجلس الشارقة الرياضي، مما مهد للارتقاء بالمستوى الفني، وصولاً إلى إحراز الميداليات، وجهود إدارة التدريب الرياضي، مشيداً بدور اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ودعم وتعاون أسر اللاعبين.
وأكد عبدالعزيز الحمادي، حرص اللاعبين على تحقيق الهدف المرسوم للمشاركة، بتمثيل الدولة على أفضل ما يكون في المحافل الخارجية.
وحظيت البعثة باستقبال حافل لدى العودة عبر مطار الشارقة الدولي، بحضور أسر اللاعبين المتوجين بالإنجاز، والمهندسة هنادي خليفة، المدير التنفيذي للنادي.

 

التايكواندو
نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©