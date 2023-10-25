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الرياضة

«قمة السلة» بين الشارقة وشباب الأهلي

«قمة السلة» بين الشارقة وشباب الأهلي
25 أكتوبر 2023 21:00

 
علي معالي (دبي)

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تقام يوم الخميس 3 مباريات في «الجولة الرابعة» من دوري السلة، أهمها الشارقة مع شباب الأهلي، حيث يتنافس الفريقان على القمة ومعهما النصر، وتتسم لقاءات «الملك» و«الفرسان» بالقوة والندية، لوجود عدد كبير من اللاعبين الدوليين، بالإضافة إلى أجانب على مستوى عالٍ، وهو ما يجعل للمباراة «مذاق خاص»، ومن المنتظر حضور جماهير كبيرة من الجانبين خاصة الشارقة.
وفي المباراة الثانية، يستضيف الوصل، على صالة زعبيل فريق النصر، في لقاء مرتقب ومثير، في ظل المستوى المتميز للفريقين، ووجود العديد من العناصر الشبابية التي تمنح للقاء متعة. 
وعلى صالة البطائح، يحل الظفرة ضيفاً على «الراقي»، في «لقاء التحدي» بين الفريقين، وتنطلق المباريات الثلاث في الساعة السابعة والنصف مساءً، ويتابع الجهاز الفني للمنتخب جميع اللقاءات لاختيار القائمة التي تدخل معسكراً لمدة 3 أيام، عقب نهاية الجولة.

 

كرة السلة
شباب الأهلي
الشارقة
النصر
الوصل
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