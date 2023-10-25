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الرياضة

العين يختار مقر «آسيوية الشطرنج»

العين يختار مقر «آسيوية الشطرنج»
25 أكتوبر 2023 21:30

 
العين (الاتحاد)

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اختار نادي العين للشطرنج فندق «دانات العين»، ليكون المقر الرسمي لبطولة آسيا للشطرنج الفردي في فئات الشباب والناشئين والأشبال، والتي تقام بمدينة العين من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، وتجتذب العديد من المواهب الشابة في القارة.
أكد هشام الطاهر المدير التنفيذي للنادي، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، أن اختيار «دانات العين» جاء بعد تقييم دقيق للخدمات المتميزة التي يُقدمها الفندق، بالإضافة إلى موقعه الاستراتيجي في العين، ما يجعله المكان المثالي لاستضافة الحدث الكبير.
وأضاف: «نتطلع إلى بطولة ناجحة ومشوقة، ونثق تمام الثقة بأن «دانات العين» سيوفر كل ما يلزم لضمان تجربة مرضية للمشاركين والحضور، وهذا التعاون يعزز من جهودنا المستمرة لرفع مكانة الشطرنج في العين والدولة وقارة آسيا».
وأشار الطاهر إلى أن الأيام القادمة تشهد إبرام المزيد من الاتفاقيات مع فنادق أخرى، وقال: لدينا طموحات كبيرة للبطولة، ونأمل أن تكون فرصة للكشف عن مواهب جديدة وتحفيز الشباب على ممارسة هذه الرياضة الراقية، والتي تحتاج إلى التركيز والذكاء.
من جهته، قال طارق إلياس، المدير العام لفندق دانات العين: فخورون بالشراكة مع نادي العين للشطرنج في الحدث المرموق، واختيار الفندق ليكون المقر الرئيسي للبطولة يعكس ثقة النادي في الخدمات التي نقدمها، ونتطلع إلى تقديم تجربة استثنائية لجميع المشاركين.
وأضاف: التعاون مع نادي العين للشطرنج خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مدينة العين بوصفها وجهة رئيسية للفعاليات الرياضية الكبرى.
ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسات قوية ومشوقة، حيث يتنافس اللاعبون الشباب والناشئين والأشبال من مختلف دول آسيا للظفر باللقب، وترك بصمة متميزة في عالم الشطرنج، وفرصة ذهبية للشبان لهم لإظهار مهاراتهم وتحدي أقرانهم من الدول الآسيوية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
أبوظبي
العين
نادي العين للشطرنج
هشام الطاهر
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