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الرياضة

برشلونة يصف فينيسيوس بـ «المهرج»!

برشلونة يصف فينيسيوس بـ «المهرج»!
25 أكتوبر 2023 16:09

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


لا يزال البرازيلي فينيسيوس جونيور «جناح» ريال مدريد الإسباني، مستهدفاً بهجمات عنصرية، ولم تكن الأشهر الأخيرة هادئة بالنسبة له، وإنما عانى أشد المعاناة من الهتافات من جماهير الأندية المنافسة لفريقه في الدوري الإسباني «الليجا»، وآخرها إشبيلية في الأسبوع الماضي.
هذا «المد العنصري» يسيء إلى صورة كرة القدم، في ظل عدم الجدية في معاقبة مرتكبي هذه الأفعال في الملاعب، وبوجه خاص في إسبانيا، حيث لم يسلم فينيسيوس منها، بل كان «ضحية» دائمة، من دون غيره، رغم وجود العديد من اللاعبين أصحاب «البشرة السوداء».
وحول هذا الموضوع المهم، كان حديث فينيسيوس لمجلة «فرانس فوتبول»، وأعرب فيه عن أسفه الشديد، لأن رابطة الدوري الإسباني لم تأخذ شكواه العديدة مأخذ الجد من البداية.
وأشار فينيسيوس إلى بعض المباريات التي تعرض خلالها للهتافات العنصرية و«حركات القرود»، مثلما حدث في فالنسيا يوم 21 مايو الماضي، خلال مباراة فريقه هناك، وقال: حدث ذلك مراراً وتكراراً في فالنسيا وبطريقة صارخة وعلى نطاق واسع، وشعرت بالحزن الشديد. 

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وقال: وظيفتي في الملعب أن أسعد الناس، ولكن هناك دائماً مجموعة، وهي قليلة للأمانة، تتفنن في التأثير عليك بشتى الطرق، لتخرجك عن تركيزك، بل وتدفعك إلى عدم التفكير في اللعب مرة أخرى.
وأشار فينيسيوس إلى أن معظم المباريات التي لعبها ريال مدريد خارج أرضه تعرض خلالها لهتافات عنصرية، وقال: كنت أتحدث إلى رابطة «الليجا»، وأطالب بتغيير هذا الوضع الذي يسيء إلى كرة القدم الإسبانية، ولم يسمعوني في البداية، ولكنهم اضطروا بعد ذلك للإنصات، بعد أن تحرك العالم كله وتحدث عما يحدث في إسبانيا من عنصرية.
واعترف فينيسيوس بأنه شخصياً لن يغير التاريخ، ولن يكون بمقدوره أن يجعل إسبانيا دولة خالية من العنصرية، ولا العالم كله، ولكنه يثق في إمكانية تغيير بعض الأمور حتى لا تعيش الأجيال القادمة ذلك، وحتى يكون الأطفال مطمئنين إلى مستقبلهم، ومن أجلهم أبذل ما في وسعي.
غير أن البعض لم يعجبه كلام فينيسيوس واتهموه بأنه هو الذي يثير الجماهير بحركاته وإشاراته وابتسامته الساخرة التي تعلو وجهه، ومن بين هؤلاء أحد المسؤولين في برشلونة ويدعى مايكل كامبس المتحدث المساعد باسم مجلس إدارة النادي «الكتالوني»، الذي نشر «تغريدة» عبر حسابه على «إكس» (تويتر سابقاً)، قال فيها: ما يحدث لفينيسيوس ليس عنصرية، وإنما هو يستحق هذا الهجوم، لكونه مثل «المهرج» في الملعب، ويستفز الجماهير ولاعبي الفرق المنافسة، بينما يقوم بمراوغات غير مفيدة، ويفتقد الحس في قلب الملعب، ولكن سرعان ما تم حذف هذه «التغريدة».

برشلونة
ريال مدريد
فينيسيوس جونيور
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