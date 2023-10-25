«أدنوك للغاز» تنفذ مبادرة مجتمعية رياضية في منطقة الظفرة



الظفرة (وام)



نفذت «أدنوك للغاز» مبادرة مجتمعية رياضية للدراجات الهوائية، على مسار مدينة زايد للدراجات الهوائية، في منطقة الظفرة، هدفت لتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة، وذلك بالتعاون مع بلدية الظفرة.

جاءت المبادرة بعد افتتاح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مسار مدينة زايد للدراجات الهوائية، والذي يُعد أول مسار مخصص لركوب الدراجات الهوائية في منطقة الظفرة.

وأكد أحمد شمس نائب مدير مصانع حبشان 5 والكبريت، اهتمام أدنوك للغاز بتحفيز منتسبيها وأفراد المجتمع على الرياضة لإيمانها العميق بتأثيرها الإيجابي في الجوانب النفسية والصحية والبدنية، مثمناً تعاون الشركاء في مختلف المبادرات التي تنفذها «أدنوك للغاز» ممثلة في مصانع حبشان 5 والكبريت، وتسهم في نشر الإيجابية بالمجتمع.

جدير بالذكر أن مشروع «مسار مدينة زايد للدراجات الهوائية»، تم تنفيذه من قبل دائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة، وبالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للدراجات الهوائية، ضمن استراتيجية تحسين جودة الحياة ورفاهية المجتمع، ويمتد لمسافة 17 كيلومتراً، وينساب بين الكثبان الرملية، ويمتد بعدها داخل غابة من أشجار الغاف، وتم إنارته بـ 550 عمود إنارة تعمل بالطاقة الشمسية.

ويأتي المسار الجديد استكمالاً لمشروع مسارات الدراجات الهوائية الذي سيتم تنفيذه في 4 مدن بمنطقة الظفرة، وهي مدينة زايد والسلع والمرفأ، إضافة إلى مسار جبلي في جزيرة دلما، وتم تصميمه وفق أحدث المعايير العالمية.