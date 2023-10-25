السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حمدان بن مبارك يستقبل رئيس الاتحاد العُماني

حمدان بن مبارك يستقبل رئيس الاتحاد العُماني
25 أكتوبر 2023 17:16

 
دبي (الاتحاد)


استقبل معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، في مقر الاتحاد بدبي، سالم بن سعيد الوهيبي، رئيس الاتحاد العُماني الذي يزور البلاد حالياً.
وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين الشقيقين، بما فيها تبادل الخبرات في المجالات الفنية والإدارية وإقامة المعسكرات، ولعب المباريات الودية بين المنتخبات الوطنية، وكذلك التحكيم، وغيرها من الأمور ذات الصلة.

 

أخبار ذات صلة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بـ«هدنة إنسانية فورية» في غزة
الإمارات.. حراك دبلوماسي وإنساني نشط لدعم الشعب الفلسطيني


وجدد رئيس الاتحاد العُماني تهنئته لمعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، بمناسبة توليه رئاسة اتحاد كرة القدم، متمنياً للمجلس الجديد النجاح في مهمته، مشيداً كذلك بالتعاون الدائم والتنسيق المستمر بين الاتحادين الإماراتي والعُماني، في كل ما يخص شؤون اللعبة.
حضر اللقاء، عبدالمحسن فهد الدوسري، وهشام محمد الزرعوني، عضوا مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد، ومحمد بن سليمان اليحمدي، الأمين العام للاتحاد العُماني.

الإمارات
عمان
دبي
اتحاد الكرة
حمدان بن مبارك آل نهيان
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©