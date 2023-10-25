حمدان بن مبارك يستقبل رئيس الاتحاد العُماني



دبي (الاتحاد)



استقبل معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، في مقر الاتحاد بدبي، سالم بن سعيد الوهيبي، رئيس الاتحاد العُماني الذي يزور البلاد حالياً.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين الشقيقين، بما فيها تبادل الخبرات في المجالات الفنية والإدارية وإقامة المعسكرات، ولعب المباريات الودية بين المنتخبات الوطنية، وكذلك التحكيم، وغيرها من الأمور ذات الصلة.



وجدد رئيس الاتحاد العُماني تهنئته لمعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، بمناسبة توليه رئاسة اتحاد كرة القدم، متمنياً للمجلس الجديد النجاح في مهمته، مشيداً كذلك بالتعاون الدائم والتنسيق المستمر بين الاتحادين الإماراتي والعُماني، في كل ما يخص شؤون اللعبة.

حضر اللقاء، عبدالمحسن فهد الدوسري، وهشام محمد الزرعوني، عضوا مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد، ومحمد بن سليمان اليحمدي، الأمين العام للاتحاد العُماني.