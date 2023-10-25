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الرياضة

فيفياني: «الإعصار» يجرب طريقة مختلفة

فيفياني: «الإعصار» يجرب طريقة مختلفة
25 أكتوبر 2023 18:30

مراد المصري (دبي)

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أكد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب حتا، أنه يجرب تطبيق طريقة لعب مختلفة، لما تبقى من الموسم، عمل عليها خلال فترة التوقف، في محاولة لبدء حصد النقاط، رغم قوة المباراة المقبلة أمام الوصل يوم الجمعة، في الجولة السادسة من «دوري أدنوك للمحترفين».
وجاء حديث المدرب في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر نادي حتا، وقال: يجب أن نثق بقدراتنا على حصد النقاط، والفريق يسير في حالة تطور، وكان لدينا الوقت الكافي لتجهيز أنفسنا للمباراة، ونركز على أنفسنا أكثر من التركيز على الفريق المنافس.
وأضاف: أتوقع أن يواجهنا الوصل بنفس السيناريو في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بالنظر إلى الجودة التي يملكها في جميع الخطوط، وأتمنى تكرار السيناريو عندما تعادلنا 3-3، مع إضافة المزيد لحصد النقاط. 

دوري أدنوك للمحترفين
حتا
الوصل
فيفياني
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