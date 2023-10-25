السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

السعودية تستضيف «السوبر الإسباني» للمرة الرابعة في يناير

السعودية تستضيف «السوبر الإسباني» للمرة الرابعة في يناير
25 أكتوبر 2023 17:19

الرياض (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«المبارزة» يرفع الحصاد إلى 10 ميداليات في «الألعاب العالمية»
تشافي يشحن لاعبي برشلونة قبل «كلاسيكو الأرض»!

تستضيف السعودية بطولة الكأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الرابعة بين 10 و24 يناير 2024، بحسب ما أعلنت وزارة الرياضة السعودية والاتحاد الإسباني للعبة اليوم.
وتقام البطولة على ملعب «الأول بارك» الخاص بنادي النصر في العاصمة الرياض بنظام خروج المغلوب، بمشاركة أندية ريال مدريد بطل الكأس المحلية، برشلونة بطل الدوري، أتلتيكو مدريد ثالث الدوري وأوساسونا وصيف الكأس.
ويلتقي في المباراة الأولى الأربعاء 10 يناير ريال مدريد وجاره العاصمي أتلتيكو مدريد، على أن يواجه برشلونة حامل اللقب نظيره أوساسونا الخميس 11 من الشهر نفسه، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي ستقام الأحد 14 يناير.
وهذه النسخة الرابعة التي تستضيفها المملكة الخليجية، بعد 2020 في جدة وتوّج بلقبها ريال مدريد، فيما استضافت الرياض النسخة الثانية وتوّج بها أيضاً ريال مدريد عام 2022، قبل أن يحرز برشلونة لقب نسخة 2023 الأخيرة.
وقالت وزارة الرياضة والاتحاد الإسباني ان النسخة المقبلة ستحظى بتغطية موسّعة من قبل القنوات والمنصات العالمية، ومنها شبكة موفيستار.
وتُعدّ السوبر الإسبانية واحدة من الأحداث الرياضية الكبرى التي تستضيفها السعودية ضمن أجندة إصلاحية أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي تهدف لتحويل المملكة إلى مركز للسياحة والأعمال مع تحويل الاقتصاد وتنويع مصادره بعيداً عن الوقود الأحفوري.
وأعلنت السعودية مطلع الشهر الحالي نيّتها الترشح لاستضافة مونديال 2034، وتأكدت استضافة السعودية لبطولة كأس آسيا 2027، كما فازت العام الماضي بحقوق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029، فضلاً عن استضافة أحداث رياضية أخرى في كرة المضرب، الجولف، الراليات الصحراوية والملاكمة.

السعودية
الاتحاد الإسباني لكرة القدم
برشلونة
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
أوساسونا
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©