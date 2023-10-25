السعودية تستضيف «السوبر الإسباني» للمرة الرابعة في يناير

الرياض (أ ف ب)

تستضيف السعودية بطولة الكأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الرابعة بين 10 و24 يناير 2024، بحسب ما أعلنت وزارة الرياضة السعودية والاتحاد الإسباني للعبة اليوم.

وتقام البطولة على ملعب «الأول بارك» الخاص بنادي النصر في العاصمة الرياض بنظام خروج المغلوب، بمشاركة أندية ريال مدريد بطل الكأس المحلية، برشلونة بطل الدوري، أتلتيكو مدريد ثالث الدوري وأوساسونا وصيف الكأس.

ويلتقي في المباراة الأولى الأربعاء 10 يناير ريال مدريد وجاره العاصمي أتلتيكو مدريد، على أن يواجه برشلونة حامل اللقب نظيره أوساسونا الخميس 11 من الشهر نفسه، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي ستقام الأحد 14 يناير.

وهذه النسخة الرابعة التي تستضيفها المملكة الخليجية، بعد 2020 في جدة وتوّج بلقبها ريال مدريد، فيما استضافت الرياض النسخة الثانية وتوّج بها أيضاً ريال مدريد عام 2022، قبل أن يحرز برشلونة لقب نسخة 2023 الأخيرة.

وقالت وزارة الرياضة والاتحاد الإسباني ان النسخة المقبلة ستحظى بتغطية موسّعة من قبل القنوات والمنصات العالمية، ومنها شبكة موفيستار.

وتُعدّ السوبر الإسبانية واحدة من الأحداث الرياضية الكبرى التي تستضيفها السعودية ضمن أجندة إصلاحية أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي تهدف لتحويل المملكة إلى مركز للسياحة والأعمال مع تحويل الاقتصاد وتنويع مصادره بعيداً عن الوقود الأحفوري.

وأعلنت السعودية مطلع الشهر الحالي نيّتها الترشح لاستضافة مونديال 2034، وتأكدت استضافة السعودية لبطولة كأس آسيا 2027، كما فازت العام الماضي بحقوق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029، فضلاً عن استضافة أحداث رياضية أخرى في كرة المضرب، الجولف، الراليات الصحراوية والملاكمة.