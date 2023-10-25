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الرياضة

ميلوش: نسيان «الفرسان» والحذر من «الإيطالي»!

ميلوش: نسيان «الفرسان» والحذر من «الإيطالي»!
25 أكتوبر 2023 19:00

 
مراد المصري (دبي)

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أكد الصربي ميلوش مدرب الوصل، أن فريقه يجب أن يلعب بنفس الحماس والتركيز الذي ظهر عليه أمام شباب الأهلي، في المباراة الأخيرة، عندما يقابل حتا يوم الجمعة، في الجولة السادسة من «دوري أدنوك للمحترفين»، لكن في الوقت نفسه يجب نسيان تلك النتيجة، وفتح صفحة جديدة أمام منافس لن يكون سهلاً، بالنظر إلى أنها المواجهة الثالثة أمامه خلال فترة وجيزة.
وأوضح المدرب في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر نادي الوصل، أن حتا تطور دفاعياً، ويجب الحذر منه تحت قيادة المدرب الإيطالي فابيو فيفياني المتخصص في هذا النوع من أسلوب اللعب، وأصبح يلعب الهجوم بشكل مباشر، ويعتمد على الكرات الثابتة، لكن «الإمبراطور» بدوره عليه أن يقدم أفضل أداء، ويدخل المواجهة بـ «تواضع» للعب بأقصى طاقة 100٪، من أجل استعادة نغمة الانتصارات، بعد التعثر في آخر مباراتين بالتعادل.
وفيما يتعلق بغيابات الفريق، وأبرزها علي صالح وسفيان بوفتيني، أكد المدرب ثقته بالمجموعة بأكملها لتعويض ذلك، وأن سلاح الثقة مهم في هذا الوقت، كما ظهر أمام شباب الأهلي عبر اللعب «مجموعة»، والاستفادة من لحظات التألق الفردية التي تصنع الحسم في لحظات معينة مثل تصدي الحارس أو هدف من مهاجم، وغيرها من الأشياء التي تحقق المطلوب في النهاية من خلال الخروج بالانتصار.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
حتا
شباب الأهلي
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