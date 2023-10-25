الإمارات ترفع الحصاد إلى 6 ميداليات في «البارالمبية الآسيوية»



هانجتشو (الاتحاد)



رفعت بعثة الإمارات رصيدها إلى 6 ميداليات، في «الألعاب البارالمبية الآسيوية»، «ذهبيتان وفضيتان وبرونزيتان»، خلال منافسات اليوم الثالث للدورة المقامة في هانجتشو.

وأضاف منتخبا ألعاب القوى والرماية 3 ميداليات جديدة إلى المحصلة الإجمالية، عن طريق ثنائي فتيات الإمارات نورة الكتبي «ذهبية»، وذكره الكعبي «برونزية» في «دفع الجلة»، وسيف النعيمي «برونزية» في رماية البندقية.

وفرض الثنائي نورة الكتبي وذكره الكعبي سيطرتهما في منافسات دفع الجلة للسيدات فئة «F32»، التي أقيمت على مضمار ملعب هوانج لونج، حيث فازت نورة بالمركز الأول محققة 5.94 متر، ونالت ذكره المركز الثالث بمسافة 4.11 متر، فيما حصلت الإيرانية براستو حبيبي على المركز الثاني بمسافة 5.49 متر.

وهي الميدالية الثانية لذكره الكعبي في الدورة، بعد ميداليتها أمس في رمي الصولجان.

وأضاف سيف النعيمي البرونزية الثانية للبعثة في بندقية الهواء 10 أمتار، مختلط وضعية الرقود لفئة «SH1»، بعدما حل ثالثاً بـ230.3 نقطة، فيما فاز التايلاندي اتيدت إنتانون بالمركز الأول بـ253.3 نقطة، وحلت الصينية هوانيو شي في المركز الثاني بـ253.1 نقطة.

وعبرت فتيات الإمارات عن بالغ سعادتهن بالإنجاز، وإضافة ميداليات جديدة إلى محصلة الإمارات في منافسات الدورة.



فيما أشار سيف النعيمي إلى أن حصد الميدالية البرونزية يأتي امتداداً لإنجازات رياضة الرماية الإماراتية في مختلف البطولات السابقة، وحافز جديد لإضافة المزيد.

وقال: منتخب الرماية عازم على مواصلة الإنجازات، والحفاظ على التفوق والريادة، بداية بميدالية زميلي سيف الظاهري أمس، ومروراً بالميدالية التي تحققت أمس، والمنتخب قادر على تحقيق المزيد من الميداليات قبل ختام الدورة.

وأكد ذيبان المهيري، مدير البعثة، أن ما تحقق من إنجازات في الدورة حتى الآن، من خلال حصد 6 ميداليات، يجسد حجم الجهود المبذولة مع جميع المنتخبات طوال الفترات الماضية، ويعكس في الوقت نفسه الاهتمام المتزايد من قبل الدولة برياضة أصحاب الهمم.



ووجه ذيبان شكره إلى جميع أندية أصحاب الهمم في الدولة، كونهم الشركاء الاستراتيجيين للجنة البارالمبية الوطنية في تحقيق هذه الإنجازات.

وأضاف:ن أمل في تحقيق المزيد من الإنجازات والميداليات، فيما تبقى من مشوار الدورة، خاصة في مجموعة من الرياضات التخصصية التي نعول كثيراً على أبطالها.

وفي باقي النتائج، حلت سهام الرشيدي بالمركز السابع في مسابقة رمي القرص للسيدات فئة «F56»، واحتلت عائشة المهيري المركز الرابع في مسابقة بندقية الهواء 10 م وقوف مختلط لفئة «SH2»، في حين خرجت كل من منى حسن وعائشة الشامسي من تصفيات نفس المسابقة.

وخرجت مريم الظنحاني لاعبة منتخب الجودو، من الدور الأول لمسابقة وزن فوق 70 كجم فئة «T1»، بعد الفوز في مباراة وخسارة ثلاث.

وعلى صعيد منافسات يوم الخميس، في ألعاب القوى يخوض 5 لاعبين ولاعبات منافسات اليوم الرابع للدورة، حيث يشارك الثنائي أحمد المازمي وأحمد الحوسني في مسابقة رمي الرمح لفئة «F33»، وينافس محمد الكعبي في دفع الجلة فئة «F36»، وعباد علي في رمي القرص فئة «F37»، وفي السيدات تشارك عائشة الخالدي في مسابقة دفع الجلة للسيدات فئة «F33».

وفي الرماية، يخوض الثلاثي عبد الله سلطان العرياني وعبيد الدهماني وسيف النعيمي منافسات البندقية 50 م من وضع الرقود، لفئة «SH1».

وستكون رفعات القوة على موعد مع ظهورها الأول، عبر مشاركة هيفاء النقبي في مسابقة وزن 67 كجم، وعادل شانبيه في مسابقة وزن 88 كجم.

وتدشن الدراجات الهوائية منافساتها في الدورة من خلال مشاركة الثلاثي عبد الله البلوشي وأحمد البدواوي وسلامة الخاطري في سباق «ضد الساعة» لمسافة 18.5 كم، فئة «C5»، والثنائي إياد أحبابي وسعيد الظاهري لمسافة 13.7 كم لفئتي «H3 وH4».