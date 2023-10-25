إيسايلا: عجمان يتعامل مع المباريات بطريقة النهائيات

رضا سليم (دبي)

أكد الروماني دانيال إيسايلا مدرب فريق عجمان أنه جهز الفريق لعودة الدوري، وقال: «نتعامل مع المباريات بنظام النهائيات، بسبب موقفنا في جدول الترتيب، وكان لدينا وقت طويل للعمل مع اللاعبين والتعرف عليهم خلال فترة التوقف والجميع لديه العزيمة والإصرار على تقديم الأفضل، والأهم أن نزرع في الفريق الرغبة في الفوز مهما كان الخصم الذي سنواجهه».

وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة البطائح في الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين: «فترة التوقف كانت إيجابية؛ لأن المدرب الجديد يحتاج الوقت وأن يتأقلم اللاعبين مع فلسفته وهو ما تحقق في الفترة الماضية، وسيغيب حسين عبدالرحمن، وهناك عدد من المشاكل الصغيرة مع اللاعبين وسنتحدث مع الجهاز الطبي بشأنهم».

ونوه بأن عمل على حل مشكلة الدفاع، بعدما استقبلت شباك الفريق أهدافا كثيرة، وقال: «المشكلة ليست في المدافعين فقط بل هي مسؤولية جميع اللاعبين، بمن فيهم حارس المرمى، والتحضير لهذه المباراة كان يحتاج لتركيز خاص وهناك تفاصيل صغيرة، وعلينا أن نفرض أسلوبنا على المنافس، ونتحكم في المباراة وليس العكس».