السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيسايلا: عجمان يتعامل مع المباريات بطريقة النهائيات

إيسايلا: عجمان يتعامل مع المباريات بطريقة النهائيات
25 أكتوبر 2023 20:00

رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
«الزعيم» و«الملك» يواجهان «الصقور» و«السماوي» بـ «حافز الأبطال»
«العميد» يفرض التعادل على «الفرسان»

أكد الروماني دانيال إيسايلا مدرب فريق عجمان أنه جهز الفريق لعودة الدوري، وقال: «نتعامل مع المباريات بنظام النهائيات، بسبب موقفنا في جدول الترتيب، وكان لدينا وقت طويل للعمل مع اللاعبين والتعرف عليهم خلال فترة التوقف والجميع لديه العزيمة والإصرار على تقديم الأفضل، والأهم أن نزرع في الفريق الرغبة في الفوز مهما كان الخصم الذي سنواجهه».
وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة البطائح في الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين: «فترة التوقف كانت إيجابية؛ لأن المدرب الجديد يحتاج الوقت وأن يتأقلم اللاعبين مع فلسفته وهو ما تحقق في الفترة الماضية، وسيغيب حسين عبدالرحمن، وهناك عدد من المشاكل الصغيرة مع اللاعبين وسنتحدث مع الجهاز الطبي بشأنهم».
ونوه بأن عمل على حل مشكلة الدفاع، بعدما استقبلت شباك الفريق أهدافا كثيرة، وقال: «المشكلة ليست في المدافعين فقط بل هي مسؤولية جميع اللاعبين، بمن فيهم حارس المرمى، والتحضير لهذه المباراة كان يحتاج لتركيز خاص وهناك تفاصيل صغيرة، وعلينا أن نفرض أسلوبنا على المنافس، ونتحكم في المباراة وليس العكس». 

دانييل إيسايلا
عجمان
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©