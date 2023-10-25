طلال يضيف «البرونزية الثانية» لـ «جودو الإمارات»

(الاتحاد)



أضاف طلال شفيلي الميدالية البرونزية الثانية لـ «جودو الإمارات»، بفوزه على بطل إيطاليا أسبوزيتو أنطونيو بطل إيطاليا في وزن تحت 81 كجم، ضمن بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى للجودو التي تختتم غداً الخميس بصالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية، ضمن بطولات أبوظبي العالمية الثلاث التي ينظمها اتحاد الجودو، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وإشراف الاتحاد الدولي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ومساهمة العديد من الجهات.

وشهدت بطولة الجراند سلام التي تبلغ جوائزها، حسب لائحة الاتحاد الدولي، 154 ألف يورو التي انطلقت أمس الأول، مشاركة 450 لاعباً ولاعبة من 77 دولة، يمثلها أبرز المصنفين في العالم، والذين يستعدون لـ «أولمبياد باريس 2024»، ومن بينهم لاعبو منتخبنا الذين افتتحوا رصيدهم من الميداليات في اليوم الأول لمنافسات الوزن الخفيف، بحصول نارمند بيان على الميدالية البرونزية، في وزن تحت 66 كجم، فيما ذهبت الميدالية الذهبية للجورجي الذهبي مارجفيلاشفيلي، وحل الأوزبكي تيلوفوف مخير الدين في المركز الثاني، وقام بتتويج الأبطال، محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، برفقة ناصر يوسف الزعابي، مدير مكتب الاتصال بمجلس أبوظبي الرياضي، كما شارك في تتويج اليوم الأول الدكتور بالاز فورجيس، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، ممثلاً للمجر، ومهند الشرفي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «رويال جاردن»، أحد رعاة البطولة.

وتواصلت الجولة الثانية للبطولة بحضور معالي جبر محمد غانم السويدي وزير الدولة، ومحمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة، وماريوس فايز رئيس الاتحاد الدولي، وعبيد العنزي نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي، وعدد من المسؤولين والضيوف.

وشهدت الجولة مباريات قوية لفئة وزن 73 كجم ووزن تحت 81 كجم لخفيف المتوسط، والتي افتتحها لاعبنا عبد الكريم علي بالفوز المثير على بطل المغرب وأفريقيا حسن الدكالي، بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1، ليحسمها عبدالكريم بالفوز بالهدف الذهبي، ليقابل في المرحلة الثانية بطل طاجكستان خوجازودا بهروزي، وواصل انتصاراته بمهاره عالية، ليفوز على بطل طاجكستان، في آخر ثانية، ليتأهل إلى الدور الثالث، وملاقاة الألماني كافيليوس تيمو، إلا أنه خسر في الوقت الإضافي، نتيجة خطأ كلفه إهدار فرصة التأهل إلى النهائي.

فيما خسر لاعبنا الصاعد سعيد النقبي مباراته في الدور التمهيدي لوزن تحت 73 كجم أمام لاعب البرتغال جوميز ثيلمو بعد مباراة حافلة بالندية، رجحت فيها كفة اللاعب البرتغالي في الزمن الإضافي «الهدف الذهبي»، فيما خسر اللاعب الشاب خليفة الحوسني أمام بطل إيطاليا إسبوزيتو أنطونيو في تصفيات دور الـ 16 لوزن تحت 81 كجم، رغم البداية الهجومية الجيدة للحوسني الذي ينتظره مستقبل كبير على مستوى المنتخب الوطني ومنتخب الجامعات.

واستطاع لاعبنا طلال شفيلي من الفوز على الفرنسي دجالو عمر في وزن تحت 81 كجم في الدور التمهيدي، بعد مباراة قوية متكافئة، ليواجه طلال منافسه المصري محمد عبد الرحمن أحد المرشحين للفوز، ويتمكن طلال من الفوز عليه بالإنذار الثالث نتيجة اللعب السلبي، ليتأهل على رأس المجموعة، إلا أنه خسر أمام بطل البرتغال فرناندو جواو، ليفقد فرصة على المركزين الأول والثاني، ليلحق بملحق الترضية، واللعب على البرونزية التي استحقها بفوزه على بطل إيطاليا ليضيف الميدالية البرونزية الثانية لجودو الإمارات..

وتستأنف صباح اليوم، منافسات الجولة الثالثة الختامية لأبطال الوزن الثقيل، حيث يخوض منتخبنا 3 مباريات قوية في التمهيدي، والتي تبدأ بلقاء لاعبنا أرام جريجوري في وزن تحت 90 كجم، مع الروماني اليكس كريت، ويلعب لاعبنا ظفار كوستفو في وزن تحت 100 كجم، مع الأميركي أسميث إيلى 38، ويختتم منتخبنا مبارياته بلقاء اللاعب معروف عمر مع بطل آيسلاندا ستيفت كارل في وزن فوق 100.