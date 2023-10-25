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الرياضة

رادوي: البطائح يواجه فريقاً يعيش «المعاناة»!

رادوي: البطائح يواجه فريقاً يعيش «المعاناة»!
25 أكتوبر 2023 22:00

علي معالي (الشارقة)
أشاد الروماني رادوي، مدرب البطائح، بفريق عجمان قبل لقاء «الجولة السادسة» من «دوري أدنوك للمحترفين» يوم الجمعة المقبل.
وقال: «عجمان جيد، وظهر بمستواه الحقيقي في مباراة الوصل، وقدم أداءً جيداً، خاصة على مستوى الدفاع، وأجاد على صعيد بناء اللعب، وكانت لديه ثلاث فرص حقيقية للتسجيل في مرمى الوصل، وهناك تحسن واضح في أداء الفريق».
وأضاف: «ستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا إذا لم نركز لمدة 90 دقيقة، وعجمان دائماً يفوز على من يفقد التركيز، لأنه يملك لاعبين مواطنين وأجانب جيدين، يغلقون المساحات، ويلعبون بتماسك كبير، ويعتمدون على الهجمات المرتدة، ويجب أن نكون حذرين في النظام الهجومي، لأننا نعرف ماذا سيفعلون في الدفاع والهجوم».
وقال: «نواجه فريقاً يعاني، ولديه نقطتان فقط في الدوري، ويأتي إلينا مع المدرب إيسايلا الذي أعرفه جيداً، حيث واجهته عندما كان لاعباً، ولكن مدرباً للمرة الأولى، وعملنا معاً في المنتخب الروماني تحت 21 سنة، وكان هو المدرب وأنا المدير الرياضي، وعلاقتنا الشخصية جيدة جداً، وفي كرة القدم أعرف ما يفكر فيه، وهو كذلك».
وأضاف: «أتمنى الفوز بالنقاط، وإن حدث ذلك ستكون المرة الأولى التي نفوز فيها بمباراتين متتاليتين، منذ صعود الفريق إلى دوري المحترفين، وأن تستمر الروح لدى اللاعبين في مباراة عجمان، كما حدث أمام خورفكان».

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