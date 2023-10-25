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الرياضة

منتخب اليد يواجه الكويت في تصفيات الأولمبياد

منتخب اليد تفوق على الهند (الاتحاد)
26 أكتوبر 2023 01:23

رضا سليم (دبي) 

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يلتقي منتخب اليد مع الكويت اليوم، لتحديد المركز السابع في تصفيات آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، بعدما احتل المنتخبان المركز الرابع في المجموعتين الأولى والثانية، وهي آخر مباراة لمنتخبنا في البطولة.
ولعب منتخبنا 5 مباريات في المجموعة الأولى، حيث فاز على الصين والهند، وخسر أمام كوريا الجنوبية وقطر والسعودية. وتأتي المشاركة في التصفيات ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ21 بالبحرين، المؤهلة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج، كما نجح الجهاز الفني في الدفع بلاعبين جدد يظهرون على ساحة المباريات الرسمية للمرة الأولى، ومنحهم دفعة معنوية، خاصة أن المدرب الفرنسي برستوفاك حرص على تقديم جيل جديد للمنتخب، منهم سالم النعيمي وعبد الله خميس وصلاح المرزوقي وسيف الأنصاري وصالح الهاجري وهلال الضو وراشد محمدي ومحمد البلوشي وعادل محمد، بالإضافة إلى مجموعة اللاعبين الخبرة أمثال أحمد هلال، وطارق شاهين، ومرزوق أحمد، وإبراهيم القرص، وإبراهيم البلوشي، والحارس الدولي محمد إسماعيل، وسعود سليمان، وراشد سعيد مبارك، ومبارك عبدالله. وأكد ناصر الحمادي، أمين عام الاتحاد ورئيس البعثة، أن المشاركة في التصفيات الهدف منها تجهيز المنتخب للبطولة الآسيوية المقبلة، لأنها تمثل محطة مهمة في وقوف المدرب على كل احتياجات المنتخب والأخطاء والسلبيات ومعالجتها بالشكل المطلوب.

منتخب اليد
دورة الألعاب الأولمبية
منتخب الكويت
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