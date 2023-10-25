«أبوظبي البحري» يعلن تفاصيل «آسيوية الأوبتمست»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق الأحد المقبل، منافسات البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع اتحاد الشراع والتجديف الحديث، ومجلس أبوظبي الرياضي، والرابطة الدولية لقوارب الأوبتمست، ورعاية أبوظبي البحرية وبنك المارية المحلي.

جاء الإعلان عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحفي عقد في مجلس أبوظبي الرياضي، تحدث فيه الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، وسالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسعيد المهيري، مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، وأجاي نارانج، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي الآسيوي للأوبتمست، وحضره عدد من القيادات الرياضية وممثلي الوسائل الإعلامية.

وتشهد البطولة التي تستضيفها الإمارات لأول مرة، مشاركة قوية لأكثر من 170 متسابقاً من 29 دولة، ومن المنتظر أن يسهم الحدث في اجتذاب الآلاف خلال فترة إقامته على كورنيش العاصمة أبوظبي، لا سيما مع المشاركة الضخمة من مختلف الدول والحضور الكبير على مستوى المشاركين وأيضاً الاهتمام بفئة الأوبتمست، والتي تعد أولى فئات المشاركة على المستوى العالمي للشراع الحديث وفي مختلف الألعاب القارية والدولية.

ووجه الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، الشكر إلى الحضور كافة، واستهل المؤتمر بكلمته قائلاً: «نلتقي اليوم معكم كي نتحدث عن تفاصيل بطولة قوية تستضيفها العاصمة أبوظبي، وهي البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست، والتي تنطلق ابتداء من 29 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر على كورنيش العاصمة، ونحن وبتنظيم من نادي أبوظبي للرياضات البحرية سعداء بالإعلان عن أرقام قوية عبر هذه المنافسة، وهي 29 دولة وأكثر من 170 متسابقاً و250 فرداً يمثلون الوفود المشاركة في المنافسة الدولية».

وأضاف الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان: «نحن في قمة الفخر بأن تكون أبوظبي وجهة مهمة للرياضة البحرية بمختلف أنواعها، وحضور هذه الأرقام عبر البطولة يعطينا مسؤولية والتزاماً أكبر بأن نعمل في اتحاد الشراع والتجديف الحديث على نجاح وتفوق كل الأحداث التي ينظمها النادي البحري، والذي يقدم في كل بطولة ملحمة تنظيمية مدروسة في الجانبين اللوجستي والفني».

من جانبه، وجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي، وإلى اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وقال: «نستضيف وللمرة الأولى البطولة الآسيوية للأوبتمست، وهي إضافة قوية لكل البطولات والأنشطة البحرية التي تشهدها العاصمة أبوظبي تحت تنظيم النادي ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي دوماً».

وقال الرميثي: «أتوجه بالشكر إلى كل الشركاء الاستراتيجيين، وأشكر أبوظبي البحرية وبنك المارية لرعاية ودعم الحدث القوي، هذه البطولة التي تعمل أيضاً على الترويج للمبادرات التي يقوم بها النادي لدعم السباقات المستدامة والتي تعزز التغيير الإيجابي في المنطقة عبر سلسلة البطولات المستدامة، والتي تعتمد على الطبيعة والمهارة واللياقة للبحارة في التحكم بالقوارب».

وأكد الرميثي على أن العمل في البطولة الآسيوية قد بدأ منذ سنوات، خاصة مع تقديم ملف الاستضافة في إيطاليا والمنافسة القوية للظفر بالاستضافة، وقال: «نجحنا في أن نحظى بشرف الاستضافة، واليوم يسعدنا أن نجني ثمار ذلك بإقامة وتنظيم البطولة القوية، وسنتابع منافسة قوية بين منتخبات من 29 دولة من أجل تحقيق أفضل المراكز، وهو تجمع قوي ولا يستهان به للمنافسة بين الأبطال على مياه العاصمة أبوظبي».

وتحدث سالم الرميثي عن القرية التراثية التي ينظمها النادي في منطقة المتسابقين على كاسر الأمواج، والتي ستقدم تجربة فريدة ومهمة لتعريف المشاركين والمنتخبات بتراث الإمارات الغني ومفرداته المختلفة، وقال: «ستكون تجربة ملهمة للجميع، وسنقدم من خلالها تعريفاً مهماً بتراث الإمارات وعناصره المختلفة».

من جانبه، رحّب سعيد المهيري، مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، بالجميع في المؤتمر الصحفي الذي استضافه مجلس أبوظبي الرياضي، مثمناً الدور الكبير الذي يلعبه نادي أبوظبي للرياضات البحرية في استضافة وتنظيم واستقطاب الفعاليات العالمية والإقليمية على مدار السنة، وقال: «سعداء في مجلس أبوظبي الرياضي بالمشاركة في تنظيم واستضافة ودعم البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست للمرة الأولى في الإمارات، وسط مشاركة قوية لأكثر من 170 متسابقاً من 29 دولة».

الجدير بالذكر أن الوفود بدأت في الوصول إلى العاصمة أبوظبي منذ 21 أكتوبر ومن المقرر أن يكتمل عدد المشاركين في الثامن والعشرين من أكتوبر، وتنطلق المنافسة مع التسجيل الرسمي والفحص يوم 29 ثم الافتتاح الرسمي للبطولة يوم 30 مع تجارب القوارب المشاركة، وتبدأ من 31 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر سلسلة السباقات اليومية للمنتخبات المشاركة، حيث سيتم تتويج الفائزين في اليوم الأخير.