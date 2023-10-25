إسبانيا تتصدر «مونديال جولف السيدات»

أبوظبي (الاتحاد)

تصدرت إسبانيا الترتيب برصيد 7 ضربات تحت المعدل في الجولة الأولى، في نادي أبوظبي للجولف، في انطلاق «النسخة 30» من بطولة العالم لفرق الهواة للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو»، والتي تقام في أبوظبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 36 فريقاً من حول العالم، ويستضيفها اتحاد الجولف، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

تفوق المنتخب الإسباني، أحد أبرز المرشحين للحصول على اللقب، ليتقدم بفارق ضربة واحدة عن المنتخب الكندي الذي أنهى الجولة الأولى برصيد 6 ضربات تحت المعدل، وحل المنتخب الإيرلندي ثالثاً، برصيد 5 ضربات تحت المعدل، وتشارك المركز الرابع الهند وكوريا الجنوبية وألمانيا بـ 4 ضربات تحت المعدل. وحقق فريق الإمارات في أول مشاركة له بتاريخ البطولة، نتيجة مشجعة، بتسجيل 6 ضربات فوق المعدل، بعدما تم احتساب أفضل نتيجتين سجلتهما لارا الشايب برصيد ضربتين فوق المعدل، وهي التي صوبت أول كرة إيذاناً بإعلان انطلاق منافسات البطولة، وانتصار ريتش 4 ضربات فوق المعدل، فيما سجلت جيمي كاميرو 6 ضربات تحت المعدل.

وتشاركت أربع لاعبات صدارة الفردي، وهن الإسبانية كايتانا فرنانديز جارسيا-بوجيو المصنفة الثالثة عالمياً، والإيرلندية سارة بيرني، والهندية أفاني براشانث واليابانية ماميكا شينشي برصيد 4 ضربات تحت المعدل. وحققت المغربية صوفيا شريف الصقلي، أفضل النتائج العربية في الجولة الأولى، برصيد ضربتين تحت المعدل لتحتل المركز الثالث عشر. واكتفت السويدية إنجريد ليندبلاد المصنفة الأولى عالمياً على صعيد اللاعبات الهواة، بتحقيق ضربة واحدة تحت المعدل لتحتل المركز التاسع عشر في الترتيب العام للفردي.

وتتواصل المنافسات مع إقامة الجولات الثلاث حتى السبت المقبل، ويعقبها حفل التتويج، مع حصد أبوظبي المزيد من النجاحات عقب ما حققته بطولة العالم للرجال «كأس أيزنهاور» الأسبوع الماضي في نادي أبوظبي للجولف أيضاً.