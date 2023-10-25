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الرياضة

زهرة الهاشمي تدشن مشوار المنتخب في «عربية الأثقال»

استعدادات مكثفة قبل بداية المشوار (الاتحاد)
26 أكتوبر 2023 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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تنطلق اليوم، بطولات رفع الأثقال العربية للمنتخبات والأندية الأفريقية، وكأس الأندية الأفريقية، في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويشارك في الأولى 193 لاعباً ولاعبة، وتدشن زهرة الهاشمي مشوار المنتخب الوطني ونادي أبوظبي لرفع الأثقال في «العربية»، وتقام البطولات الثلاث مدمجة مع بعضها البعض، بينما يتم احتساب النتائج حسب تصنيف اللاعب والمسابقة التي يمثل فيها.
وعبرت الهاشمي عن سعادتها بأن تكون أول لاعبة تمثل الإمارات والنادي في البطولة، مؤكدة أنها تملك الرغبة والإصرار على تقديم مستوى مشرف، يكون حافزاً ودافعاً لبقية زملائها وزميلاتها.
وقالت الدانة بني هاشم عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال: سعداء بالتواجد في الحدث الكبير الذي يضم منتخبات وأندية، وسعادتنا كبيرة أيضاً بلاعباتنا ولاعبينا الذين يمثلون المنتخب والنادي، وثقتنا كبيرة بأن الحصاد سيكون جيداً، ويتوج الجهود المبذولة في الفترة الماضية.
وأضافت: نشكر الاتحاد المصري على حُسن الاستقبال، وأيضاً الاتحادين العربي والأفريقي على الاستضافة، ونشيد بالخطوات التنظيمية الجيدة التي سبقت «ضربة البداية»، ونأمل أن ينجح الجميع في تقديم مستويات متميزة.
من جهته، أكد خليفة الزعابي مدير الخدمات المساندة بنادي أبوظبي لرفع الأثقال، مشرف الفريق، أن جميع اللاعبين في حالة نفسية وبدنية جيدة والمعنويات عالية، والجميع في أتم الجاهزية لتقديم أفضل أداء.
وقال: أكملنا الترتيبات بسلسلة من التدريبات، منذ حضورنا إلى القاهرة الأحد الماضي، والكل متأهب لتقديم أفضل ما عنده، لا نريد أن نستبق الأحداث، لكننا على ثقة بأن الحصاد سيكون متميزاً، وأملنا كبير في لاعبينا ولاعباتنا، بأن تكون مشاركتنا الأولى، خطوة أولى من خطوات قادمة كلها نجاحات وإنجازات.
وشهد الاجتماع الفني المشترك للبطولات الثلاث الذي انعقد أمس الأربعاء، تعرف الأجهزة الإدارية والفنية على لوائح وقوانين البطولات، بجانب اعتماد أسماء من يمثلها في كل منها، وتنطلق عملية الميزان صباح اليوم بصالة البطولة، فيما تقام المنافسات بالأوزان الخفيفة في الفترة المسائية، وتستمر المنافسات إلى 31 من الشهر الحالي.

رفع الأثقال
منتخب رفع الأثقال
البطولة العربية لرفع الأثقال
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