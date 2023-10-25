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الرياضة

أبوظبي تُكمل الاستعداد للملتقى العالمي للخيول العربية

أبوظبي تُكمل الاستعداد للملتقى العالمي للخيول العربية
26 أكتوبر 2023 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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تشهد العاصمة أبوظبي، أعمال الملتقى العالمي لخيول السباق العربية، من 27 إلى 30 نوفمبر المقبل، بقاعة فندق دوست ثاني، وتتضمن مراسم القرعة لسباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وجائزته 5 ملايين درهم، ويرعى الحدث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
واكتملت الاستعدادات لـ «النسخة 13» التي تنطلق فعالياتها لمدة 3 أيام، في ختام النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويعد الملتقى العالمي لخيول السباق العربية واحداً من أهم الأحداث الرياضية في العالم، ويتم تنظيمه سنوياً في أبوظبي، وفي نسخته الأخيرة، شارك فيه أكثر من 300 شخص من ملاك ومدربين وفرسان وفارسات وأطباء وحكام من مختلف الدول.
ويهدف الملتقى الذي اكتسب سمعة عالمية، وذلك لما قدمه من مكاسب عديدة لملاك ومربي الخيل العربي، وكذلك المدربين والفرسان، إلى تبادل الخبرات، ومناقشة هموم الجواد العربي، وزيادة عدد سباقاته وانتشارها.
وقالت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «بدأنا الحملة ونحن في كامل الاستعدادات والترتيبات الخاصة التي تضمن نجاح التنظيم، وتؤكد ريادة الإمارات في استضافة الفعاليات الدولية».
وأكدت صوايا أن الترتيبات الجارية ترسخ شعار «الجاهزية الكاملة»، من خلال الجهود المبذولة من فريق العمل وفق أفضل المعايير والممارسات لاستضافة فعاليات ختام النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان التي تتضمن جوهرة تاج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وتقدمت صوايا بالشكر إلى مجلس إدارة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإلى الرعاة، شركاء النجاح.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وانطلقت أولى سباقات المهرجان بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

أبوظبي
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الملتقى العالمي للخيول العربية
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