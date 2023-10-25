إشادة عالمية بـ «أبوظبي العالمية» لمحترفي الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

تتجه أنظار العالم إلى عاصمة الجو جيتسو أبوظبي، مع بقاء أيام معدودة على انطلاقة النسخة الـ 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، أكبر حدث رياضي على أجندة اللعبة العالمية، وتقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية من 1 إلى 10 نوفمبر المقبل، وتشهد مشاركة أكثر من 7 آلاف لاعب ولاعبة من 123 دولة.

وتحظى البطولة بإشادة مدربي الأندية والأكاديميات المشاركة من أنحاء العالم كافة، لما لها من مكانة وأهمية استثنائية بفضل مستوى التنظيم الرفيع والمستوى الفني الاحترافي، حيث أكدوا دور البطولة البارز في استقطاب الرياضيين من مختلف أنحاء العالم.

كما أعرب المدربون المقيمون منهم في الدولة والذين شهدوا التطور الملحوظ لرياضة الجو جيتسو في الإمارات، عن سعادتهم البالغة للمشاركة ولو بجزء بسيط في نجاح البطولة منذ انطلاقها عام 2009.

وأكد خوليو سيزار بيريرا، مدرب الجوجيتسو البارز، مؤسس الأكاديمية البرازيلية «جرابلينج فايت تيم» التي تتخذ من بايرو دو ماير في ريو دي جانيرو مقراً لها، أن بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو تتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة له وللاعبيه، وقال: «تُعد بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو الفعالية الأبرز في عالم الجو جيتسو، حيث توفر منصة تتيح للاعبين تحقيق الإنجازات واكتساب شهرة عالمية، والحصول على جوائز قيمة تحفزهم لتقديم المزيد والارتقاء بمستوياتهم».

وأضاف: «تشكل البطولة أهم محطة في أجندة الجو جيتسو السنوية، حيث تتيح للرياضيين من مختلف أنحاء العالم الاحتفاء بفنون ومهارات الجو جيتسو تحت سقف واحد، وتمنحهم فرصة لا مثيل لها لاختبار مهاراتهم وقدراتهم وعزيمتهم، ما يجعلها الفعالية الأهم في مسيرتنا الرياضية».

وقال يوري ألفيس، المدرب الرئيسي لنادي بني ياس للجو جيتسو: «تتميز بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو بشعبية جارفة في مختلف أنحاء العالم، واهتمام كبير لدى مجتمع الجو جيتسو العالمي، وينطبق هذا بشكل خاص على الرياضيين البرازيليين».

وأكد ألفيس حرص الرياضيين على المشاركة في الفعالية على الرغم من الصعوبات التي يواجهونها، ما يؤكد أهميتها الكبيرة، منوهاً بحرص اللاعبين البرازيليين على المشاركة في هذه البطولة الشهيرة وتقديم الأداء الذي يمكنهم من التتويج.

وأشار ألفيس إلى التدريبات اليومية للاعبي فريق بني ياس استعداداً للمشاركة في البطولة، وقال: «أطالب اللاعبين خلال التدريبات اليومية بعيش أجواء بطولات المحترفين العالمية، حتى نحافظ على جاهزيتنا للمشاركة في المنافسات».

وأضاف: «شهدتُ التطور الملحوظ في الإمارات وبقية الدول العربية في عالم الجو جيتسو، بعد أن قضيت حوالي 7 سنوات في الإمارات، حيث تحظى رياضة الجو جيتسو بشغف الرياضيين الذين يبدؤون بممارستها في المدارس، قبل أن ينتقلوا إلى الأندية، وتصل بهم مسيرة التطور إلى المستوى الاحترافي، ويشرف العديد من المدربين المتميزين على تدريب هؤلاء الرياضيين، وحققوا إنجازات كبيرة في هذا المجال».

وشدد ألفيس على الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة في الإمارات، وقال: «تقدم الإمارات دعماً لافتاً لرياضة الجو جيتسو، ما يعزز تفوقها على بقية دول العالم».