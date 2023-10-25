«الجو جيتسو» يحصد «4 ذهبيات» في منافسات «الألعاب القتالية العالمية»

الرياض (الاتحاد)

اختتم المنتخب الوطني للجو جيتسو، مشواره في دورة الألعاب القتالية العالمية «الرياض 2023» بتحقيقه لأربع ميداليات ذهبية من أصل خمس ميداليات متاحة، في إنجاز جديد يضاف لمسيرة إنجازات الدولة على ساحة الجو جيتسو.

ونجح البطلان خالد الشحي وعبدالله الكبيسي في تحقيق الميدالية الذهبية في فئتي (62 كجم)، و(94 كجم) على التوالي، لينضما إلى زميليهما في المنتخب سعيد الكبيسي (85 كجم)، وعمر السويدي (56 كجم) اللذين نجحا في معانقة الذهب.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، رئيس بعثة المنتخب الوطني في البطولة: «أهنئ أبطال المنتخب الوطني على هذا الإنجاز الجديد، وهو إنجاز مستحق ومهم إذ إنه يرسخ مجدداً تفوق الدولة على ساحة الجو جيتسو العالمية».

بدوره، أهدى البطل خالد الشحي الميدالية الذهبية إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، مؤكداً التزامه بالعمل الجاد والمتواصل في سبيل تدعيم مسيرته والمساهمة في ترسيخ إنجازات المنتخب الوطني القارية والعالمية، وقال إن أبطال الإمارات لا يرضون إلا بالمركز الأول، ويتطلعون بحماس كبير للتألق في الاستحقاقات المقبلة. ويأتي هذا النجاح الجديد للمنتخب، في أعقاب الإنجاز التاريخي الذي حققه بدورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» خلال الشهر الجاري، ليواصل مسيرته الناجحة نحو القمة بثبات.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو، أن أبطال المنتخب الوطني قدمّوا أداءً قوياً في منافسات اليوم الأول، مرسخين تفوقهم القاري والدولي في أبهى صورة، وأثبتوا مجدداً أنهم من معدن الأبطال المتعطشين دوماً لاعتلاء منصات التتويج، وتشريف الوطن بما يليق بمكانته الرائدة على خريطة الجو جيتسو العالمية.

وقال: «أبطالنا كانوا على قدر التحدي، وتميزوا بالحضور البدني والذهني والتركيز الكبير خلال النزالات، ونجحوا في التفوق على نخبة من أقوى اللاعبين في العالم من أصحاب الخبرة، انطلاقاً من حرصهم ومسؤوليتهم على أن تكون مشاركتهم في البطولة، استكمالاً لمسيرة الإنجازات التي كانت آخرها الفوز بلقب الجو جيتسو في دورة الألعاب الآسيوية». وهنأ المنهالي، الأبطال الأربعة على أدائهم المشرف، ونجاحهم في الصعود بعلم الدولة إلى منصة التتويج.

بدوره، قال البطل عمر السويدي الذي نجح في حصد ذهبية وزن 56 كجم: «سعيد بحصد الميدالية الذهبية، واعتلاء منصة التتويج، وإضافة إنجاز جديد إلى سجل الوطن المشرف في المحافل المختلفة، وهذا الإنجاز ثمرة العمل المتواصل والتدريب المستمر والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة في تأهيلنا وإعدادنا، لنكون على أتم الجاهزية لخوض المواجهات الكبرى بعقلية الفوز والانتصار».

من ناحيته، قال سعيد الكبيسي الذي حصد ذهبية وزن 85 كجم، إن إنجازات جو جيتسو الإمارات تتحقق بفضل استراتيجية واضحة ورؤية طموحة، فضلاً عن البناء على مكاسب المرحلة الماضية، ناهيك عن الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد اللعبة والجهاز الفني في التأهيل والتدريب وتوفير المعسكرات لتقديم المستويات المنشودة.

وأضاف: «لدينا الكثير من الاستحقاقات المهمة القادمة، ونتطلع للمنافسة على أكثر من صعيد، وتحقيق المزيد من الإنجازات للوطن».