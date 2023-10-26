السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميلان ونيوكاسل ضحايا «الموت» في «الأبطال»!

ميلان ونيوكاسل ضحايا «الموت» في «الأبطال»!
26 أكتوبر 2023 09:38

 
باريس (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
تشافي يشحن لاعبي برشلونة قبل «كلاسيكو الأرض»!
«المواهب الشابة» تقود برشلونة والريال في «المعركة 255»

استعاد باريس سان جيرمان الفرنسي نغمة الانتصارات، بفوز صريح على ميلان الإيطالي بثلاثية، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسقط نيوكاسل الإنجليزي على أرضه أمام بوروسيا دورتموند الألماني صفر-1، فيما حقق كل من مانشستر سيتي الإنجليزي «حامل اللقب» وبرشلونة الإسباني فوزه الثالث في المسابقة.
وانتزع سان جيرمان صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، مقابل 4 لكل من دورتموند ونيوكاسل ونقطتين لميلان.
على ملعب «بارك دي برانس» في باريس، تناوب على تسجيل أهداف فريق العاصمة الفرنسي، كيليان مبابي «32»، وراندال كولو مواني «53»، والكوري الجنوبي لي كانج اين «89».
ونهض سان جيرمان بالتالي من كبوته في الجولة الثانية، عندما مني بخسارة مدوية أمام نيوكاسل 1-4، فيما مني ميلان الذي لم يشرك أي لاعب إيطالي في تشكيلته الأساسية للمرة الأولى في المسابقات الأوروبية، بخسارته الأولى وتراجع إلى المركز الأخير من دون أن يهز الشباك حتى الآن في المسابقة هذا الموسم.
وعلى ملعب «سانت جيمس بارك»، عاد دورتموند بفوز ثمين للغاية من أرض نيوكاسل بالفوز عليه 1-صفر، ونجح دورتموند في افتتاح التسجيل بواسطة الدولي فيليكس نميشا، بعد هجمة مرتدة سريعة قادها المخضرم ماركو رويس، ومنه إلى فولكروج على الجهة اليمنى الذي مررها عرضية داخل المنطقة تابعها داخل الشباك.
وواصل مانشستر سيتي الإنجليزي حملة الدفاع عن لقبه بفوز ثالث توالياً، عندما تغلب على مضيفه يونج بويز السويسري 3-1، بينها «ثنائية» لمهاجمه الدولي النرويجي إرلينج هالاند ضمن منافسات المجموعة السابعة.
وفك هالاند صيامه عن التهديف في المباريات الخمس الأخيرة في المسابقة القارية العريقة وسجل ثنائيته في الدقيقتين 67 من ضربة جزاء و86 رافعاً رصيده إلى 37 هدفا في 33 مباراة في المسابقة.
ومنح المدافع الدولي السويسري مانويل أكانجي التقدم لسيتي «48»، وأدرك الكونغولي الديموقراطي ميشاك إيليا التعادل «52»، قبل أن يسجل هالاند ثنائيته.
واستعد رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا بأفضل طريقة ممكنة لـ «الكلاسيكو» الساخن أمام الجار مانشستر يونايتد «الأحد» على ملعب «أولد ترافورد» ضمن المرحلة العاشرة من الدوري المحلي، وحققه بإراحة أغلب عناصره الأساسية، أبرزها فيل فودن والأرجنتيني خوليان ألفاريز وكايل ووكر وجون ستونز، والبرتغالي برناردو سيلفا والكرواتي يوشكو جفارديول.
وهو الفوز الثالث توالياً لمانشستر سيتي، وعزز موقعه في صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام مطارده المباشر لايبزج الألماني الفائز على ضيفه النجم الأحمر الصربي 3-1.
وعلى ملعب «لويس كومبانيس الأولمبي»، حذا برشلونة حذو غريمه التقليدي ريال مدريد قبل «الكلاسيكو» المرتقب بينهما عندما حقق «العلامة الكاملة» بفوز ثالث توالياً، وكان على حساب ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 2-1 ضمن المجموعة الثامنة.
وسجل فيران توريس «28»، وفيرمين لوبيز «36» هدفي برشلونة، وجيورجي سوداكوف «62» هدف شاختار.
ويحل ريال مدريد ضيفاً على برشلونة السبت المقبل في المرحلة الحادية عشرة من «الليجا».
وهو الفوز السابع لبرشلونة على شاختار في 10 مواجهات بينهما في مختلف المسابقات، مقابل خسارتين وتعادل واحد، علماً أنهما يلتقيان في الجولة الرابعة في السابع من نوفمبر المقبل.
وعزز برشلونة موقعه في الصدارة برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام بورتو البرتغالي الذي استغل سقوط الفريق الأوكراني، وانفرد بالمركز الثاني برصيد ست نقاط، بفوزه الثمين على مضيفه أنتويرب البلجيكي 4-1 بينها «هاتريك» للبرازيلي إيفانيلسون.
وفي المجموعة الخامسة، كسب فينورد روتردام الهولندي جولة معنوية ضد ضيفه لاتسيو الإيطالي بفوزه عليه 3-1.
وفرض المهاجم المكسيكي سانتياجو خيمينيس نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفين في الدقيقتين 31 و74، وأضاف الدولي الجزائري رامز زروقي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد تمريرة من كالفين ستينجز.
وسجل لاتسيو هدفه الوحيد بواسطة مهاجمه وبرشلونة ومنتخب إسبانيا السابق المخضرم بيدرو «83 من ضربة جزاء».
وعوض فينورد خسارته أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 2-3 في الجولة الثانية، وحقق فوزه الثاني بعد الأول على سلتيك الأسكتلندي رافعاً رصيده إلى ست نقاط، وانتزع صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد الذي اكتفى بنقطة واحدة من تعادله مع سلتيك 2-2 في عقر دار الأخير.

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
برشلونة
باريس سان جيرمان
ميلان
دورتموند
نيوكاسل
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©