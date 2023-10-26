ميلان ونيوكاسل ضحايا «الموت» في «الأبطال»!



باريس (أ ف ب)

استعاد باريس سان جيرمان الفرنسي نغمة الانتصارات، بفوز صريح على ميلان الإيطالي بثلاثية، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسقط نيوكاسل الإنجليزي على أرضه أمام بوروسيا دورتموند الألماني صفر-1، فيما حقق كل من مانشستر سيتي الإنجليزي «حامل اللقب» وبرشلونة الإسباني فوزه الثالث في المسابقة.

وانتزع سان جيرمان صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، مقابل 4 لكل من دورتموند ونيوكاسل ونقطتين لميلان.

على ملعب «بارك دي برانس» في باريس، تناوب على تسجيل أهداف فريق العاصمة الفرنسي، كيليان مبابي «32»، وراندال كولو مواني «53»، والكوري الجنوبي لي كانج اين «89».

ونهض سان جيرمان بالتالي من كبوته في الجولة الثانية، عندما مني بخسارة مدوية أمام نيوكاسل 1-4، فيما مني ميلان الذي لم يشرك أي لاعب إيطالي في تشكيلته الأساسية للمرة الأولى في المسابقات الأوروبية، بخسارته الأولى وتراجع إلى المركز الأخير من دون أن يهز الشباك حتى الآن في المسابقة هذا الموسم.

وعلى ملعب «سانت جيمس بارك»، عاد دورتموند بفوز ثمين للغاية من أرض نيوكاسل بالفوز عليه 1-صفر، ونجح دورتموند في افتتاح التسجيل بواسطة الدولي فيليكس نميشا، بعد هجمة مرتدة سريعة قادها المخضرم ماركو رويس، ومنه إلى فولكروج على الجهة اليمنى الذي مررها عرضية داخل المنطقة تابعها داخل الشباك.

وواصل مانشستر سيتي الإنجليزي حملة الدفاع عن لقبه بفوز ثالث توالياً، عندما تغلب على مضيفه يونج بويز السويسري 3-1، بينها «ثنائية» لمهاجمه الدولي النرويجي إرلينج هالاند ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وفك هالاند صيامه عن التهديف في المباريات الخمس الأخيرة في المسابقة القارية العريقة وسجل ثنائيته في الدقيقتين 67 من ضربة جزاء و86 رافعاً رصيده إلى 37 هدفا في 33 مباراة في المسابقة.

ومنح المدافع الدولي السويسري مانويل أكانجي التقدم لسيتي «48»، وأدرك الكونغولي الديموقراطي ميشاك إيليا التعادل «52»، قبل أن يسجل هالاند ثنائيته.

واستعد رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا بأفضل طريقة ممكنة لـ «الكلاسيكو» الساخن أمام الجار مانشستر يونايتد «الأحد» على ملعب «أولد ترافورد» ضمن المرحلة العاشرة من الدوري المحلي، وحققه بإراحة أغلب عناصره الأساسية، أبرزها فيل فودن والأرجنتيني خوليان ألفاريز وكايل ووكر وجون ستونز، والبرتغالي برناردو سيلفا والكرواتي يوشكو جفارديول.

وهو الفوز الثالث توالياً لمانشستر سيتي، وعزز موقعه في صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط، بفارق ثلاث نقاط أمام مطارده المباشر لايبزج الألماني الفائز على ضيفه النجم الأحمر الصربي 3-1.

وعلى ملعب «لويس كومبانيس الأولمبي»، حذا برشلونة حذو غريمه التقليدي ريال مدريد قبل «الكلاسيكو» المرتقب بينهما عندما حقق «العلامة الكاملة» بفوز ثالث توالياً، وكان على حساب ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 2-1 ضمن المجموعة الثامنة.

وسجل فيران توريس «28»، وفيرمين لوبيز «36» هدفي برشلونة، وجيورجي سوداكوف «62» هدف شاختار.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على برشلونة السبت المقبل في المرحلة الحادية عشرة من «الليجا».

وهو الفوز السابع لبرشلونة على شاختار في 10 مواجهات بينهما في مختلف المسابقات، مقابل خسارتين وتعادل واحد، علماً أنهما يلتقيان في الجولة الرابعة في السابع من نوفمبر المقبل.

وعزز برشلونة موقعه في الصدارة برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام بورتو البرتغالي الذي استغل سقوط الفريق الأوكراني، وانفرد بالمركز الثاني برصيد ست نقاط، بفوزه الثمين على مضيفه أنتويرب البلجيكي 4-1 بينها «هاتريك» للبرازيلي إيفانيلسون.

وفي المجموعة الخامسة، كسب فينورد روتردام الهولندي جولة معنوية ضد ضيفه لاتسيو الإيطالي بفوزه عليه 3-1.

وفرض المهاجم المكسيكي سانتياجو خيمينيس نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفين في الدقيقتين 31 و74، وأضاف الدولي الجزائري رامز زروقي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد تمريرة من كالفين ستينجز.

وسجل لاتسيو هدفه الوحيد بواسطة مهاجمه وبرشلونة ومنتخب إسبانيا السابق المخضرم بيدرو «83 من ضربة جزاء».

وعوض فينورد خسارته أمام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 2-3 في الجولة الثانية، وحقق فوزه الثاني بعد الأول على سلتيك الأسكتلندي رافعاً رصيده إلى ست نقاط، وانتزع صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد الذي اكتفى بنقطة واحدة من تعادله مع سلتيك 2-2 في عقر دار الأخير.