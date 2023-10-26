دونتشيتش يُفسد انطلاقة ويمبانياما



سان أنتونيو (أ ف ب)



استهل النجم الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما مسيرته في دوري السلة الأميركي للمحترفين بتسجيله 15 نقطة، إلا أن فريقه سان أنتونيو سبيرز خسر على يد دالاس مافريكس 119-126، حيث انتزع السلوفيني لوكا دونتشيتش الأضواء بإحرازه ثلاثية مزدوجة.

وسجّل اللاعب الفرنسي الذي حلّ في المركز الأول في قائمة «درافت»، والذي دخل أيضاً في مشكلة الأخطاء خلال النصف الثاني، 6 من أصل 9 محاولات من جميع المسافات، ومنها 3 ثلاثيات من أصل 5، إضافة إلى 5 متابعات وتمريرتين حاسمتين وسرقتين للكرة وحائط صد واحد في 23 دقيقة لعب.

وقال ويمبانياما «19 عاماً و2.24 م»، الذي يعتبر من أفضل المواهب منذ ليبرون جيمس: «كان الأمر مليئاً بالمشاعر، كان الأمر ليكون أمراً مثاليا أن نفوز».

وتابع نجم الارتكاز الفرنسي: «الليلة تمثل البداية حقاً، لا يزال هذا حلماً، وآمل أن أحافظ على هذا الشعور بالحلم».

من جهته، أبدع لاعب الجناح دونتشيتش في انطلاقة الموسم مسجلاً 33 نقطة مع 14 متابعة، و10 تمريرات حاسمة لمصلحة مافريكس.

من جهة أخرى، قاد كل من جايسون تاتوم بتسجيله 34 نقطة مع 11 متابعة واللاتفي كريستابس بورزينجيس بـ 30 نقطة فريقهما بوسطن سليتكس للفوز على نيويورك نيكس بصعوبة 108-104.

وأحرز بورينجيس أكبر مجموع من النقاط لأي لاعب يخوض مباراته الأولى بقميص سلتيكس في التاريخ.

وفاز ساكرامنتو كينجز بقيادة هاريسون بارنز صاحب الـ 33 نقطة على يوتا جاز 130-114.

كذلك، أحرز الكندي شاي جيلجيوس-ألكسندر 31 نقطة ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر لتخطي مضيفه شيكاغو بولز 124-104.

وسجّل دونافان ميتشيل ثلاثية قبل 12.1 ثانية من النهاية، ليمنح كليفلاند كافالييرز فوزاً ثميناً على حساب مضيفه بروكلين نتس 114-113.

برز ميتشيل وماكس ستروس من جانب كافالييرز بتسجيلهما 27 نقطة لكل منهما.

وفاز ميامي هيت بفضل الثنائي بام أديبايو صاحب الـ 22 نقطة وجيمي باتلر «19» على حساب ديترويت بيستونز 103-102.

كما تغلب نيو أورليانز بليكانز على حساب مضيفه ممفيس جريزليز 111-104، في مباراة تألق فيها لدى الفائز الثنائي سي جي ماكولوم مع 24 نقطة وزايون ويليامسون مع 23.

وحقّق أورلاندو ماجيك فوزاً سهلاً على هيوستن روكتس 116-86، ولوس أنجلوس كليبرز على بورتلاند ترايل بلايزرز 123-111.