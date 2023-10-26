إنريكي يصف إيمري بـ «XXL»



أنور إبراهيم (القاهرة)



اختير الفرنسي الشاب وارين زائير- إيمري لاعب وسط باريس سان جيرمان، «رجل المباراة» أمام ميلان الإيطالي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي، بفضل أدائه الرائع، وكان الشاب «17 عاماً» «شعلة نشاط» خلال المباراة التي أقيمت على ملعب «حديقة الأمراء» بباريس، وانتهت بفوز سان جيرمان بـ «ثلاثية»، وقدم خلالها إيمري تمريرتين حاسمتين، الأولى لكيليان مبابي، سجل منها الهدف الأول، والثانية لكانج - إن لي سجل منها الهدف الثالث والأخير.

وتحدث زائير- إيمري بعد المباراة لشبكة «مونت كارلو سبورت»، قائلاً: في سني نلعب الكرة للمتعة، ولا نخشى شيئاً، وأركز دائماً فيما أقوم به من عمل وجهد لمصلحة الفريق. واعترف إيمري «كابتن» منتخب الشباب الفرنسي، بأن الفريق بعد الهزيمة الثقيلة من نيوكاسل الإنجليزي، كان مصمماً على «الثأر والانتقام» والظهور بوجه آخر، سواء في مباريات الدوري المحلي «ليج آن» أو دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، واضعاً نصب عينيه ضرورة الفوز في كل المباريات.

ومن جانبه، حرص الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لسان جيرمان على الإشادة بنجمه الشاب، وقال: أداء XXL من لاعب شاب، يمثل قدوة لكل الشباب، ويجيد القيام بواجباته الدفاعية والهجومية.

وأضاف: إنه مفاجأة، ويملك رؤية رائعة داخل الملعب، وكل ما يفعله جيد، ولديه من المهارات الفنية والحس الهجومي التهديفي، ما يؤهله ليكون الأفضل في مركزه، إنه «النموذج الكامل» لكل شباب مركز تدريب سان جيرمان، الذين يريدون اللعب على أعلى مستوى احترافي.

واختتم تصريحاته بشأن زائير- إيمري بقوله: بالتأكيد أنا سعيد جداً بأدائه والمستوى الذي ظهر عليه.

وبهذا الفوز، استعاد سان جيرمان صدارة المجموعة السادسة التي يطلقون عليها «مجموعة الموت»، وتضم نيوكاسل يونايتد، وميلان، وبروسيا دورتموند.

وأصبح لديه 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن دورتموند ونيوكاسل، بينما يتذيل ميلان المجموعة برصيد نقطتين فقط.

ويتوجه سان جيرمان إلى مدينة ميلانو، وتحديداً ملعب «سان سيرو»، لمواجهة ميلان مرة أخرى 7 نوفمبر المقبل، بينما يستأنف مباريات الدوري المحلي بمواجهة برست على أرضه، بينما يستضيف مونبيلييه 3 نوفمبر، على ملعب «حديقة الأمراء».

وارين زائير- إيمري، المولود في 8 مارس 2006، خريج أكاديمية سان جيرمان، ولعب لمنتخبات الشباب تحت 16و17 و18 و19سنة، وهو حالياً «كابتن» منتخب الشباب الفرنسي تحت 21 سنة.