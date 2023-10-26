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الرياضة

بوليسيتش: رأس ميلان مرفوعة!

بوليسيتش: رأس ميلان مرفوعة!
26 أكتوبر 2023 13:01

 
ميلانو (رويترز) 

عبر كريستيان بوليسيتش جناح ميلان الإيطالي، عن ثقته في قدرة فريقه على تصحيح مساره، وتجاوز تعثره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب هزيمته 3-صفر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.
وفشل ميلان، المتوج باللقب سبع مرات، في هز شباك الخصوم في خمس مباريات متتالية في البطولة الأوروبية الأولى للأندية، وحالياً يتذيل ترتيب المجموعة السادسة بنقطتين، بعد الخسارة في العاصمة الفرنسية.
وتضم هذه المجموعة الصعبة أيضاً بروسيا دورتموند الألماني ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
وقال بوليسيتش في تصريحات لشبكة سي.بي.إس: «علينا التركيز على المواجهة المقبلة، لم نخرج من البطولة بعد، نحتاج فقط إلى فوزين متتاليين، لعبنا بعض المباريات الصعبة في ملاعب صعبة، لكن هذا ليس مبرراً للتعثر، علينا تصحيح المسار، وعلينا تحقيق الفوز».
وكان بوليسيتش «25 عاماً» قائد المنتخب الأميركي الأول، انتقل إلى ميلان قادماً من تشيلسي الإنجليزي في يوليو الماضي.
وأضاف بوليسيتش: «علينا الاستمرار في العمل، وأعتقد أن علينا إبقاء رؤوسنا مرفوعة، ونمضي قدماً دون مشكلات، نحن مجموعة تثق بنفسها، الأمر الجيد في هذا البرنامج هو أن أمامنا مباراة أخرى، بعد أيام قليلة، ويمكننا تصحيح المسار».

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وفي الدوري الإيطالي سيلتقي ميلان الأحد المقبل خارج أرضه مع نابولي، قبل أن يستضيف أودينيزي في الرابع من نوفمبر المقبل.
ويحتل ميلان المركز الثاني بين فرق الدوري الإيطالي، بعد أول تسع جولات من الموسم، متخلفاً بنقطة وحيدة عن جاره إنتر ميلان.

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
ميلان
دورتموند
نيوكاسل
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