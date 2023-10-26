«رابطة المحترفين» و«مياه وكهرباء الإمارات» يوقعان «شراكة استراتيجية»



أبوظبي (الاتحاد)



وقعت رابطة المحترفين مذكرة تفاهم، مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة، في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء، في جميع أنحاء الدولة، بهدف تعزيز ممارسات الاستدامة، وخفض انبعاثات استهلاك الكهرباء، من خلال الاعتماد على شهادات الطاقة النظيفة في مسابقات رابطة المحترفين.

ووقع مذكرة التفاهم في مقر شركة مياه وكهرباء الإمارات، عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، وحمد عبد الله الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه وكهرباء الإمارات، بحضور مصبح الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك»، وممثلين عن الجهات الثلاث.

وقال عبد الله ناصر الجنيبي: «تدرك رابطة المحترفين الدور الرئيسي الذي تلعبه هذه الشراكة في تعزيز الممارسات المستدامة، وتعزيز وعي الأندية والمشجعين، حول الحاجة الماسة للتصدي لظاهرة التغيُّر المناخي، والتي تمثل جزءاً أوسع من التزاماتنا الهادفة إلى دعم مبادرات الدولة، بشأن تحقيق مستقبل أفضل للجميع، ومع الإعلان عن عام 2023 «عام الاستدامة» في الإمارات، من الطبيعي أن نقوم باتخاذ إجراءات فعالة للتأكد من أن جميع عملياتنا تجري على نحو مسؤول تجاه البيئة والأجيال القادمة».

وبموجب الاتفاقية، تصبح شركة «مياه وكهرباء الإمارات» شريكاً للطاقة النظيفة، حيث ستعمل على توفير شهادات الطاقة النظيفة لخفض انبعاثات إمدادات الكهرباء إلى مقر رابطة المحترفين في أبوظبي، كما يتعاون الطرفان على تعزيز مفاهيم الاستدامة والترويج لمخطط شهادات الطاقة النظيفة في أندية كرة القدم المشاركة في المسابقات التي تنظمها الرابطة.



من جانبه، قال حمد عبد الله الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه وكهرباء الإمارات: «تعدُّ الشراكة فرصة فريدة لشركة مياه وكهرباء الإمارات، لتسريع عملية الانتقال بقطاع الطاقة في الإمارات، وخفض الانبعاثات من أنشطة كرة القدم الاحترافية، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة في الدولة، ومن خلال الالتزام المشترك بالكفاءة والاستدامة، فإننا نضع معياراً جديداً للتميز داخل الملاعب وخارجها، وبتوقيع هذه الاتفاقية، التي تعدُّ الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، فإننا نتطلع إلى تعزيز التعاون مع رابطة المحترفين، والاستمرار في العمل على تعزيز شراكات مماثلة مع مختلف الجهات».

وتعمل رابطة المحترفين الإماراتية، بالتعاون مع شركائها والجهات المعنية، على تطوير استراتيجية الاستدامة البيئية التي تحدد أطر العمل لتنفيذ خطط التغير المناخي، وإدارة الموارد على نحو مستدام، كما تواصل استكشاف المبادرات التي من شأنها الإسهام في خفض الأثر البيئي لمسابقات الرابطة، وتقييم الالتزام بحملة «السباق إلى الصفر» التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «UNFCCC»، وهي مبادرة عالمية تهدف للوصول إلى صافي انبعاثات صفري وتحقيق انتعاش صحي ومرن، وإطلاق العنان للنمو الشامل والمستدام.

من جهته، قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك»: «نرحب باعتبارنا راعياً لدوري المحترفين، بالشراكة الاستراتيجية بين «رابطة المحترفين» وشركة مياه وكهرباء الإمارات، والتي تقوم بدور رئيسي في دعم جهود الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتستمر «أدنوك» في مساعيها الهادفة إلى تسريع الحدّ من انبعاثات منظ