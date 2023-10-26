العين «زعيم» الهدافين.. والشارقة «ملك» المدافعين

علي معالي (دبي)

فرض هجوم نادي العين نفسه على القارة الآسيوية، بعد نهاية الجولة الثالثة من مجموعات دوري الأبطال بـ 11 هدفاً في شباك المنافسين، ليُعلن «الزعيم» عن تواجده القوي والمميز.

ولم يكن العين وحده، الفريق الإماراتي، الذي يفرض نفسه على القارة الصفراء، بل تواجد فريق الشارقة، ولكن كأفضل شباك نظيفة وأقوى دفاع، حيث لم تهتز شباك «الملك» خلال المباريات الـ 3 التي لعبها حتى الآن، متساوياً في ذلك مع نادي اتحاد جدة السعودي، وهذه الأرقام القياسية للعين والشارقة على مستوى كل مجموعات القارة، والبالغ عددها 10 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة.



يتزعم «العين» صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة من النقاط (9) بالفوز في المباريات الـ 3 على كل من باختاكور الأوزبكي بنتيجة 3-0، وأهال التركماني 4-2، والفيحاء السعودي 4-1، وتناوب على تسجيل الأهداف الـ 11 كل من التوجولي لابا كودجو (3 أهداف)، كوامي (2)، سفيان رحيمي (2)، أليخاندرو روميرو (2)، وهدف لكل من أريك مينيزيس وخالد البلوشي.

وفي الصلابة الدفاعية يأتي فريق الشارقة في المقدمة مع الاتحاد السعودي، ويحتل الشارقة صدارة المجموعة الثانية بـ 7 نقاط من التعادل السلبي مع السد القطري، والفوز 1-0 على كل من الفيصلي الأردني وناساف الأوزبكي، والطريف أن الشارقة يتصدر «نظافة الشباك» رغم المعاناة الكثيرة من عدم وجود لاعبين في الخط الخلفي بالعدد الكافي لدرجة أن الفريق في مباراته الأخيرة ضد ناساف، اضطر فيها كوزمين مدرب الفريق إلى الاستعانة بلاعبي خط الوسط لسد العجز في المدافعين، وهناك عناصر غائبة مؤثرة في مقدمتها شاهين عبدالرحمن.

ويأتي الهلال السعودي متصدر المجموعة الرابعة في وصافة ثاني أفضل هجوم بعد العين برصيد 10 أهداف، ثم النصر السعودي متصدر المجموعة الخامسة في المركز الثالث، متساوياً مع بوهانج ستيلرز الياباني برصيد 9 أهداف.

ويتشارك قناص العين التوجولي لابا كودجو وصافة الهدافين بـ 3 أهداف مع كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، وعلي جاسم (القوة الجوية العراقي)، وبغداد بونجاح (السد القطري)، وتاليسكا (النصر السعودي)، ومارتن آدم (أولسان الكوري الجنوبي)، وفيكتور كاردوزو (بانكوك جلاس التايلاندي)، وهيرنانديز رودريجيز (إينتشان يونايتد الكوري الجنوبي)، ويتصدر قائمة هدافي آسيا الصربي ألكساندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال السعودي برصيد 4 نقاط.